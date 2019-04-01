0553 313 94 23

Türk Kızılay selin vurduğu İran'a gidiyor

Kızılayın, İran'da yaşanan sel felaketi için gönderdiği insani yardım malzemeleri, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek selin yaşandığı bölgeye doğru yola çıktı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 07:01
Türk Kızılay selin vurduğu İran'a gidiyor

Sel felaketi nedeniyle 44 kişinin öldüğü, 265 kişinin yaralandığı İran'a, Türk Kızılay yardım elini uzattı.

İçinde insani yardım malzemelerinin bulunduğu 5 tır, Türkiye-İran sınır kapısı olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek selin vurduğu bölgeye doğru hareket etti.

Türk Kızılay ve İran Kızılayının ortak organizasyonuyla afetzedelere 320 adet çadır, 500 adet yatak, 100 hijyen seti, 1625 adet battaniye, 360 aile mutfak seti ve 60 adet soba dağıtılacak.

Türk Kızılay İran Yardım Ekibi Şefi Anıl Kocabal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Beş tırlık insani yardım malzememizi inşallah selden zarar gören insanlara ulaştıracağız. Türk halkı her zaman mazlumların yanındadır. İran seli ile ilgili açtığımız bağış kampanyamıza vatandaşlarımızın bağışlarını bekliyoruz." dedi.

Malzemelerin, selin vurduğu bölgeye ulaştırılacağını hatırlatan Kocabal, "İlk seferde 320 ailelik barınma kitimizi selzedelere ulaştıracağız. İran Kızılayı ile birlikte bu felaketten zarar gören tüm insanlarımıza el uzatmak istiyoruz. İran Kızılayı ile koordineli olarak bütün yardım faaliyetini biz yapmak isteriz. Tabii burada Türk halkına büyük bir görev düşüyor, bizim imkanlarımız belirlidir. Türk halkının da desteği ve bağışlarıyla inşallah daha çok insana el uzatacağız." diye konuştu.

İnsani yardım malzemelerini taşıyan tırlar ve 6 kişilik Kızılay ekibi, Gürbulak sınır kapısından geçerek selin vurduğu bölgeye ulaşmak üzere yola çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 07:25
  1. Ağrı
  2. kızılay
  3. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte seçim sonrası dolar ve altında son durum
    1. İşte seçim sonrası dolar ve altında..
    2. İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz..
    3. Üsküdar'da sandığa gömüldü!
    4. Ekonomik tetikçiler şaşırtmadılar!..
    5. 01.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da..
    7. TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut atandı
    8. Kütahya’nın yeni Belediye Başkanı Alim..
    9. Sahil Güvenlik Komutanlığı 38..
    10. Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı..
    11. Türk Kızılay selin vurduğu İran'a..
    12. Venezuela’daki elektrik kesintileri
    13. Sahil Güvenlik Komutanlığı 38..
    14. Yerel seçim sonuçları dünya basınında!
    15. MHP il bazında belediye sayısını yüzde..
    16. Kayyım atanan belediyelerde AK..
    17. "Millet İttifakı"nda HDP etkisi
    18. Merak ediliyordu... Sarıgül'e şok!
    19. Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı..
    20. AK Parti'den Ankara açıklaması... Üç..
    21. Ülke şokta! Binlerce insan etkilendi
    22. Amasya'da silahlar patladı! Çok sayıda..
    23. Erdoğan'dan kritik atama! Resmi..
    24. AK Parti fark attı! Hangi parti kaç..
    25. CHP kalesinde şoku yaşadı! Bağımsız..
    26. Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy..
    27. Denizli'de korkutan deprem! Beşik gibi..
    28. İmamoğlu'ndan İstanbul açıklaması:..
    29. Brezilya Kudüs’te diplomatik ofis açtı
    30. Papa Franciscus'tan misyonerlik..
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    Yeni parti iddialarıyla gündeme geliyordu! Gül ilk kez...
    İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları
    İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    İstanbul'da el değiştiren ilçeler belli oldu
    İstanbul'da el değiştiren ilçeler belli oldu
    ŞAHİ-209 artık daha büyük ve güçlü!
    ŞAHİ-209 artık daha büyük ve güçlü!

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi
    CHP’ye mühür basılmış sahte oy pusulaları ele geçirildi
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!
    Kavaklı'dan Peygamberimiz'e hakaret eden Nazif Ay'a sert tepki: Söz konusu İslam olunca, namussuzca saldırıyorlar!