Türk Kızılay Kerkük'te bin 150 aileye kurban eti dağıttı

KERKÜK (AA) - Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde başta terör örgütü DEAŞ saldırıları nedeniyle iç göçmen durumuna düşenler olmak üzere ihtiyaç sahibi bin 150 aileye kurban etti dağıttı.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı personeli Ahmet Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'teki Yahyava Mülteci Kampı ve kent merkezinde toplam bin 150 aileye kurban eti dağıttık.'' dedi.

"Hilal Olsun Türkiye" programı kapsamında yardımlarını sürdürdüklerini dile getiren Dağlı, Yahyava Mülteci Kampı'nda 500, Kerkük kent merkezinde ise 650 aileye kurban eti dağıttıklarını aktardı.

Dağlı, "Irak genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oraya ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- İç göçmenlere desteğini esirgemeyen Türkiye'ye teşekkür

Yahyava Mülteci Kampı Müdürü Şuayp Kasapoğlu yıllardır Irak'taki iç göçmenlere desteğini esirgemeyen Türk Kızılay'a teşekkür etti

Türk Kızılay'ın özellikle terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle kamplara sığınan iç göçmenlere yönelik yardımları aralıksız devam ediyor.