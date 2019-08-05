0553 313 94 23

Türk Kızılay ilk 6 ayda kan bağışı hedeflerini yakaladı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılayın 2005'ten itibaren üstlendiği gönüllü, güvenli ve düzenli kan bağışı programı "Ulusal Güvenli Kan Temini" projesiyle her geçen yıl daha çok sayıda insana temas ediliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
Türk Kızılay ilk 6 ayda kan bağışı hedeflerini yakaladı

Bu yıl 2 milyon 705 bin 500 ünite kan bağışı rakamına ulaşmayı hedefleyen Türk Kızılay, yılın ilk 6 ayında 1 milyon 392 bin 582 ünite kan bağışı toplayarak, hedefinin yüzde 51'ine ulaştı.

Türk Kızılay, 2019 itibarıyla 63 ildeki 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi, 60 sabit kan alma birimi ve günlük ortalama 155 gezici ekip olmak üzere toplam 300 noktada düzenlenen kan bağışı faaliyetlerini, 3 bin 515 personel ve 746 araçlık filosu ile yürütüyor.

Türk Kızılay, yılın ilk yarısında Türkiye genelindeki kan ihtiyacının yüzde 96'sını karşılamanın yanı sıra transfüzyon merkezi statüsündeki hastanelerin eritrosit bileşeni ihtiyaçlarını da yüzde 99,7 oranında temin ediyor.

593 bin 284 kök hücre bağışçısı

Bu yıl ki bağışçıların yüzde 33'ü lise, yüzde 23'ü lisans ve yüzde 17'si ilkokul mezunu; yüzde 16'sı kadın, yüzde 84'ü erkeklerden oluşuyor. Bağışçıların yüzde 27'si serbest meslek sahibi, yüzde 20'si öğrenci ve yüzde 13'ü işçi.

Kök hücre bağışçısı kazanımı çalışmalarını, TÜRKÖK projesi adı altında aktif olarak sürdüren Türk Kızılay, 2019 yılı Temmuz ayına kadar 593 bin 284 kök hücre bağışçısı kazandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    El uyuşmasının nedenleri
    1. El uyuşmasının nedenleri
    2. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    3. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    4. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    5. Alanya’da yola savrulan motosiklet..
    6. Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan..
    7. Cengiz Sezici’ye memleketi Adana’da..
    8. Rusya'da askeri birlikte patlama
    9. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    10. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    11. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    12. 11. Büyükelçiler Konferansı
    13. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    14. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    15. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    16. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    17. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    19. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    20. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı