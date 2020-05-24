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Aktüel

Türk Kızılay gönüllüleri köy köy dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:31:32 -
Türk Kızılay gönüllüleri köy köy dolaşıp gıda kolisi dağıtıyor

KASTAMONU (AA) - Türk Kızılay Kastamonu Şubesi gönüllüleri, Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıyor.

Merkez, ilçe ve köylerde 3 ekip halinde gıda kolisi dağıtan gönüllüler, kapı kapı dolaşarak 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırıyor.

Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine, birlik ve beraberlik ayı ramazanda da üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi.

Güzel, "Coca Cola firmasının 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere genel merkezimize ulaştırdığı gıda kolileri var. Bize emanet edilen 100 gıda kolisini, 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." dedi.

Bayramda da yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini vurgulayan Güzel, "81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın, biz dışarıda yardım faaliyetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

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