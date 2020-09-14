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Aktüel Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, yaralı Kızılay personelini ziyaret etti
Aktüel

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, yaralı Kızılay personelini ziyaret etti

Kınık: "Aracı kullanan arkadaşımız hafif yaralandı. Olayın sıcaklığıyla yarasının farkında olmamış, daha sonra hastaneye gelirken doktor arkadaşlar yaralı olduğunu anladı. O da şu an tedavi altına altında"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:01:31 -
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, yaralı Kızılay personelini ziyaret etti

KİLİS (AA) - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıda yaralanan 2 Türk Kızılay personelini hastanede ziyaret etti.

Kınık ve beraberindekiler, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik saldırıda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesinde tedavileri devam eden Mehmet Aktepe ve Cuma Kor Muhammed'i ziyaret etti.

Doktorlardan tedavi sürecine ilişkin bilgi alan Kınık, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kınık, sabah saatlerinde Suriye'nin El-Bab kentine doğru seyir halinde olan Türk Kızılay aracına terör saldırısı yapıldığını hatırlattı.

Saldırıda Kızılayın bir personelinin şehit olduğunu, 2 kişinin ise yaralandığını belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Aracı kullanan arkadaşımız hafif yaralandı. Olayın sıcaklığıyla yarasının farkında olmamış, daha sonra hastaneye gelirken doktor arkadaşlar yaralı olduğunu anladı. O da şu an tedavi altına altında. Diğer arkadaşımız ise arkadan açılan ateş sonucu yani ateşli silah yaralanmasına maruz kaldı ve yaralandı. Durumu hafif ve şu an tedavileri devam ediyor. Çok şükür iki arkadaşımızın hayati tehlikeleri yok. Şehidimiz var ve çok üzgünüz."

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazasında çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, 2 personel yaralanmıştı.


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