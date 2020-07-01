Türk Kızılay, Bosna Hersek'te çocuklar için açılan futbol okuluna destek verdi

SARAYBOSNA (AA) - Türk Kızılay iş birliğiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da engelli, yetim, kız ve Roman çocuklara futbol eğitimi verilen Respekt Futbol Okulu'nun donanımı sağlanan antreman salonunun açılışı yapıldı.

Saraybosna'daki Merkez Belediyesinin desteğiyle açılan ve ücretsiz olan futbol okulunun farklılık gözetmeksizin tüm çocuklara kapılarını açmasıyla dünyada bir ilk olduğu belirtildi.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak okulun teknik donanımını sağladıklarına işaret ederek, "Dünyada bir ilki temsil eden böyle bir projede yer aldığımız için oldukça mutluyuz." dedi.

Merkez Belediye Başkanı Nedzad Ajnadzic de tüm farklılıklara saygı duyan bu tarz projelere her zaman destek vereceklerini söyledi.

Respekt Futbol Kulübü Müdürü Emir Hujdur, okulun altı yıl önce kurulduğunu anımsatarak, "Artık antrenman yapabileceğimiz bir alanımız olması bizi oldukça duygulandırdı." diye konuştu.

Futbol eğitimi, antrenman ve turnuvaların düzenleneceği futbol okuluna 167 kişinin kayıt yaptırdığı ifade edilirken, okulun UNICEF tarafından da "Çocuk Ödülü" aldığı kaydedildi.