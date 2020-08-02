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Türk Kızılay Bingöl'de hayırseverlerin katkısıyla ihtiyaç sahibi 200 aileye kurban eti ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 11:22:13 -
Türk Kızılay Bingöl'de hayırseverlerin katkısıyla ihtiyaç sahibi 200 aileye kurban eti ulaştırdı

BİNGÖL (AA) - Türk Kızılay, Bingöl'de ihtiyaç sahibi 200 aileye kurban etti dağıttı.

Türk Kızılay, "Kurban'da Kızılay Modeli" ile hayırseverlerin vekaletiyle kestiği kurbanlıktan elde edilen eti Bingöl'de ihtiyaç sahibi ailelere ve yaşlılara ulaştırdı.

"Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada kurban etleri, Türk Kızılay gönüllüleri tarafından önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim edildi.

Kurban eti dağıtımına Türk Kızılay Bingöl Şube Başkan Fevzi Kaya da katıldı.

Kaya, AA muhabirine, Türk Kızılay tarafından Bingöl Et ve Süt Kurumu tesislerinde 1000 büyükbaş kurban kesildiğini ve bu kurbanlardan elde edilen etlerin işlenerek Bingöl, Van, Adana ve Sivas'ta yıl boyunca vatandaşlara konserve kavurma ve kıyma olarak dağıtılacağını söyledi.

Bingöl'de 200 ihtiyaç sahibi aileye 5'er kilo kurban eti dağıttıklarını anlatan Kaya, kurbanların noter huzurunda, din görevlileri ve veterinerlerin gözetiminde kesildiğini kaydetti.


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