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Aktüel Türk Kızılay Azerbaycan'da acıları dindirmek için çalışıyor
Aktüel

Türk Kızılay Azerbaycan'da acıları dindirmek için çalışıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırıları sonucu Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak, insanların acısını dindirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:23:00 -
Türk Kızılay Azerbaycan'da acıları dindirmek için çalışıyor

İşgal altındaki Azerbaycan topraklarını kurtarma mücadelesinin silahlı çatışmayla devam ettiğini ve bu çatışmaların sivilleri etkilemeye devam ediyor.

Türk Kızılayı'nın bölgeye insani yardım ulaştırmaya devam ettiğini belirten Kınık, toprakları işgal edilen Azerbaycan halkına ulaştırılan gıda, hijyen desteği, mutfak gereçleri, battaniye, yatak ve çadır dağıtımının devam ettiğini belirtti.

Azerbaycan'a aşama aşama yardım göndermelerinin olduğunu vurgulayan Kınık, sivillerin giyim ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

"İhtiyaçlarını karşılayamayan kimse olmayacak"

İnsani yardım konusunda ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Kınık, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Kızılayı ve Türk Kızılayı, o bölgedeki insan acısını dindirmek için el ele çalışıyor. Öncelikle yerleşim yerlerinden ayrılmak zorunda kalan sivillerin sığınağı için bölgeye çadır ve barınak temelli malzemeler gönderildi. Kızılay ile kalkınma ve yeniden yapılanma konusunda ne yaparsak yapalım Azerbaycan için çalışıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan sosyal durum nedeniyle ihtiyaç sahiplerinde artış yaşandığına değinen Kınık, Kızılay'ın büyüyen yapısı ile strateji planını 10 yıla çıkardıklarını ifade etti. 

Kınık, 10 yıllık stratejide afete hazır insan ve toplumlar yaratmaya çalışacaklarını, şeffaf, hesap verebilir, ilkeli ve dijital dönüşümü tamamlamış bir Kızılay için çalışacaklarını vurguladı.

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