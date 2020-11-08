  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Kızılay Azerbaycan'da acıları dindirmek için çalışıyor
Aktüel

Türk Kızılay Azerbaycan'da acıları dindirmek için çalışıyor

Genel Başkan Kerem Kınık: - "Çatışmanın siviller üzerindeki etkileri devam ediyor. Azerbaycan Kızılayı ile Türk Kızılay, o bölgede insan acısını dindirmek için el ele çalışıyor" - "Bölgenin yeniden imarında, yeniden inşasında da elimizden gelen ne varsa Azerbaycan için Kızılay ile beraber çalışıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:06:33 -
Türk Kızılay Azerbaycan'da acıları dindirmek için çalışıyor

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırıları sonucu Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak, insanların acısını dindirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kınık, AA muhabirine, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürleştirme mücadelesinin silahlı çatışmayla devam ettiğini, bu çatışmaların siviller üzerindeki etkilerinin sürdüğünü söyledi.

Türk Kızılayın bölgeye insani yardımları ulaştırmayı sürdürdüğünü belirten Kınık, toprakları işgal edilen Azerbaycan halkı için ulaştırılan gıda, hijyen desteği, mutfak eşyaları, battaniye, yatak, çadır gibi malzemelerin dağıtımının devam ettiğini dile getirdi.

Azerbaycan'a etap etap yardım gönderimlerinin olduğunu vurgulayan Kınık, sivil halkın giysi ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını aktardı.

- "İhtiyacını gideremeyen kimse kalmasın"

Kınık, insani yardım konusunda ellerinden geleni yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Kızılayı ile Türk Kızılay, o bölgede insan acısını dindirmek için el ele çalışıyor. İlk etapta etkilenen, yerleşim yerlerinden ayrılmak zorunda kalan sivil halkın barınması için bölgeye çadır, barınma temelli malzemeler gönderildi. Amacımız bölgede ihtiyaç sahibi ve ihtiyacını gideremeyen kimse kalmasın. Bölgenin yeniden imarında, yeniden inşasında da elimizden gelen ne varsa Azerbaycan için Kızılay ile beraber çalışıyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan sosyal durum nedeniyle ihtiyaç sahiplerinde artış olduğuna değinen Kınık, Kızılayın büyüyen yapısıyla, dünyanın büyüyen meseleleriyle, artan sorumluluklarıyla beraber strateji planını 10 yıla çıkardıklarını bildirdi.

Kınık, 10 yıllık stratejide afetlere hazır insanlar ve toplumlar oluşturmaya çalışacaklarını, şeffaf, hesap verebilir, ilkeli, dijital dönüşümü tamamlamış bir Kızılay için çalışacaklarını vurguladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia!
Dünya

ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"

Türkiye ile yakın temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevden alınacağı iddia edildi.
Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor
Teknoloji

Otomobil devinden flaş karar: Bir devir sona eriyor

Dev otomobil üretecisi Bentley, 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini açıkladı.
Çıray'dan Akşener'i zora sokacak sözler
Gündem

Çıray'dan Akşener'i zora sokacak sözler

FETÖ krizinin patlak verdiği İYİ Parti'de İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın kullandığı ifadeler Meral Akşener'i zora sokacak.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay