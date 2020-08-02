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Aktüel

Türk Kızılay 4 milyon kişiye kurban eti yardımında bulunacak

Yeniakit Publisher
2020-08-02 14:54:04 -
Türk Kızılay 4 milyon kişiye kurban eti yardımında bulunacak

DENİZLİ (AA) - Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, 4 milyon kişiye kurban eti hayrında bulunacaklarını bildirdi.

Türk Kızılay, "Kurban'da Kızılay Modeli" ile hayırseverlerin vekaletiyle kestiği kurbanlıktan elde edilen eti, Denizli'de ihtiyaç sahibi ailelere ve yaşlılara ulaştırdı.

"Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada kurban etleri, Türk Kızılay gönüllüleri tarafından önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim edildi.

Pamukkale ilçesi Fatih mahallesindeki kurban eti dağıtımına katılan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay'ın bu bayram sürecinde de yoğun bir dönem geçirdiğine dikkati çekti.

Kesilen kurbanların konserve halinde dağıtımının devam ettiğini bildiren Turunç, şöyle konuştu:

"Kızılay aracılığıyla 150 bin hisse kurbanıyla ibadetini yapan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun 100 bin tanesinin yurt dışında 14 ülkede dağıtımları yapılıyor. 50 bin hisseyi de ülkemizde dağıtıyoruz. Türk Kızılay bu bayramda 4 milyon kişiye kurban eti yardımında bulunacak. Onların hayırlarını en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Maddi açıdan değil fiziki açıdan kurban kesmekte zorlanan ve ibadetini aksatmayan insanların bağışlarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kimin ihtiyacı varsa Kızılay her zaman onların yanında olacaktır."

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