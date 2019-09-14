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Türk Kızılay 250 bin kişiye ilk yardım eğitimi verdi

Türk Kızılay, ‘14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü’ etkinlikleri kapsamında son 19 yılda 250 bin kişiye ilk yardım eğitimi verdi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:21
Türk Kızılay 250 bin kişiye ilk yardım eğitimi verdi

Türk Kızılay, ‘14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü’ etkinlikleri kapsamında son 19 yılda 250 bin kişiye ilk yardım eğitimi verdi.


Bu yıl ‘14 Eylül Dünya İlk Yardım Günü’ etkinliklerinde ‘Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım’ temasını işleyecek olan Türk Kızılay, yurt çapında farkındalık oluşturmak amacıyla ilk yardım dersleri vermeye devam edecek. Ayrıca 2000 yılından beri toplamda 250 bin kişiye ilk yardım eğitimi vermiş olan Türk Kızılay, farkındalık çalışmalarıyla da bu sayıyı her sene arttırarak vatandaşların ilk yardım konusunda daha bilinçli olmalarını hedefliyor.


Her sene ilk yardım konusunda farkındalık çalışmaları yürüttüklerini fakat bu sene çalışmaların dezavantajlı gruplar için olacağını söyleyen Türk Kızılay Kayseri İlk Yardım ve Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kürşat Uzandaç, “İlk Yardım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünya ile birlikte ülkemizde de kutlanan “Dünya İlk Yardım Günü”nde bu yıl “Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım” teması işlenecek. Her yıl olduğu gibi Türk Kızılay bu yıl da ilk yardımın önemine dikkat çekmek için yurt çapında farkındalık çalışması yürütecek. Türk Kızılay, her yıl Eylül ayının ikinci cumartesi günü tüm dünyada kutlanan “Dünya İlk Yardım Günü” etkinliklerini bu yıl “Ayrımcılık ve Dışlanma Yapmadan Herkes için İlk Yardım” temasıyla 14 Eylül Cumartesi günü kutlayacak. Bu yıl küresel anlamda farkındalık çalışmalarında tema, özellikle dezavantajlı gruplar, yeti kaybı olan kişiler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, mahkûmlar, öksüz ve yetimler, yerinden edilmiş kişiler, göçmenler, mülteciler gibi diğer grupların ilk yardım eğitimine erişim hakkının sağlanması ve ulaşılabilir ilk yardım eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi olarak belirlendi. Küresel tema kapsamında ilk yardım eğitimleriyle toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan Türk Kızılay, bu yıl, bedelli askerlik programına katılım sağlayan herkese ilk yardım farkındalık eğitimleri de verecek. Aynı zamanda suça itilmiş çocuk eğitim evinde kalan çocuklarla birlikte koruma altına alınmış olan çocuklara da ilk yardım konusunda farkındalık eğitim programları hayata geçirilecek” dedi.


Uzandaç, sadece bu yılın ilk 6 ayında bile 183 bin 650 kişiye eğitim verdiklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“İlk yardımın hayat kurtarmadaki kritik rolünü ön planda tutarak, 2000 yılından bu yana ilk yardım eğitimi vermeye başlayan Türk Kızılay, o günden bu yana toplumun gerek iş güvenliği, gerekse afet ve acil durumlara yönelik bilinçlendirilmesi için 250 binden fazla kişiye ilk yardım eğitimi verdi. Türk Kızılay, sadece bu yılın ilk 6 aylık döneminde 183 bin 650 kişiye ulaşarak, yüz yüze ilk yardım eğitimi verdi. Türk Kızılay, 24 ilde 30 ilk yardım eğitim merkezi, 16 toplum merkezi, Genç Kızılay Teşkilatı İlk Yardım Akran Eğitimcileri ile toplumun her kesimine ilk yardım eğitimi konusunda destek veriyor. Kızılay’ın da üyesi olduğu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise her yıl 100 ülkede 16 milyondan fazla kişiyi hayat kurtarıcı olarak eğitiyor. Türk Kızılay aynı zamanda Küresel İlk Yardım Referans Merkezi ve Avrupa İlk Yardım İşbirliği Ağının Yürütme Komitesinde de yer alıyor”

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:21
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