0553 313 94 23

Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası

Alanar Meyvecilik tarafından üretilen kirazlar, 2019 Tat Değerlendirmesi ve Sertifikasyonu sonuçlarına göre yüzde 87,9’luk bir skor ile 2 altın yıldız lezzet sertifikasını kazandı - Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce:- “Türk kirazı, aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de olduğu, tüm dünyadan yaklaşık 200 kişilik jüri tarafından en lezzeti meyvelerden biri olarak sertifikalandırıldı. Hedefimiz, farklı meyvelerle de benzer başarılara ulaşmak”

27 Haziran 2019 Perşembe 11:32
Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası

İSTANBUL (AA)- Brüksel merkezli International Taste Institute tarafından yapılan 2019 Tat Değerlendirme ve Sertifikasyon sonuçlarına göre, Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve tarafından üretilen kirazlar, yüzde 87,9 gibi yüksek bir skorla 2 altın yıldız lezzet sertifikasını aldı.

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, sadece performansı yüzde 70’in üzerinde olan ürünlerin derecelendirildiği ve sertifikasyonunda aralarında Michelin yıldızlı şefler ve dünyaca ünlü sömeliyelerin jüri olarak yer aldığı süreç, tüm dünyadan gelen binlerce gıda ve içecek ürününün değerlendirilmesini kapsıyor.


- Türk kirazının lezzeti dünya tarafından kabul gördü


Açıklamada değerlendirmelerinde yer verilen Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, enstitünün, yıllar boyunca yaklaşık 15 bin ürünü test ettiğini anımsatarak, sertifika almaya hak kazanan ürünlerin, tüm dünya mutfaklarında benzerlerinden kalite ve tercih edilme sebebiyle ayrıştığına vurgu yaptı.

Lezzetiyle tüm dünya tarafından kabul gören Türk kirazının, aldığı bu yeni sertifika ile orta vadede ihracata da katkı yapacağını ifade eden İnce, “Türk kirazı, aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de olduğu, tüm dünyadan yaklaşık 200 kişilik jüri tarafından en lezzeti meyvelerden biri olarak sertifikalandırıldı. Hedefimiz, farklı meyvelerle de benzer başarılara ulaşmak.” ifadesini kullandı.

İnce, Alanar firması ile Türkiye’nin 3 farklı bölgesinde, yaklaşık 100 hektarlık alanda kiraz ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Alanar Meyve, meyve bahçelerinde, farklı bölgelerde, iklim koşullarında, enlemlerde ve rakımlarda modern yöntemlerle kiraz yetiştiriyor. Her 30 metre yükseklik farkı, kirazın vadesinde bir gün gecikme anlamına gelir. Bu sayede kiraz mevsimini 70-80 güne uzatıyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:32
  1. 2019 Tat Değerlendirmesi ve Sertifikasyonu
  2. Alanar Meyvecilik
  3. Kirazlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hararet yapan otomobile müdahale eden itfaiyeye suç duyurusu
    1. Hararet yapan otomobile müdahale eden..
    2. Tunus’un başkentinde patlama meydana..
    3. Borsa ilk yarıda yükseldi
    4. "Narko Alan" projesiyle İzmir’de..
    5. Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşecek
    6. Hayatlarında ilk defa kulaç atmanın..
    7. Başını demir korkuluğa sıkıştıran..
    8. Manisa’ya otomativ inovasyon merkezi..
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Rize'de trafik kazası: 11 yaralı
    11. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan..
    12. Avcılar’da denizden erkek cesedi çıktı
    13. Rektör Taş’tan Başkan Suer’e ziyaret
    14. Türk soğutma sanayicileri atmosferi..
    15. Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit..
    16. Asfalt yüklü tır, kamyonla kafa kafaya..
    17. Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı
    18. “Ruhani’yi uyardım”
    19. Tunceli’de bir haftada 11 terörist..
    20. Piyasalarda gün ortası
    21. Tunus'ta intihar saldırısı! Polisler..
    22. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    23. Türkiye’nin en büyük 3x3 Basketbol..
    24. Garanti BBVA Partners Meetup eğitim..
    25. İçişleri Bakanlığı rakamları..
    26. Real Madrid, Walter Tavares’in..
    27. Bakan Gül, Afgan mevkidaşı Enver ile..
    28. Gaziantep Büyükşehir’e Türk Dünyası..
    29. 2019 yılı mayıs ayı konut satışları..
    30. Tunus'un başkentinde polis aracını..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Anında harekete geçtiler… CNN’de skandal ‘Erdoğan’ soruları
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!