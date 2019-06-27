Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası

İSTANBUL (AA)- Brüksel merkezli International Taste Institute tarafından yapılan 2019 Tat Değerlendirme ve Sertifikasyon sonuçlarına göre, Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve tarafından üretilen kirazlar, yüzde 87,9 gibi yüksek bir skorla 2 altın yıldız lezzet sertifikasını aldı.



Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, sadece performansı yüzde 70’in üzerinde olan ürünlerin derecelendirildiği ve sertifikasyonunda aralarında Michelin yıldızlı şefler ve dünyaca ünlü sömeliyelerin jüri olarak yer aldığı süreç, tüm dünyadan gelen binlerce gıda ve içecek ürününün değerlendirilmesini kapsıyor.







- Türk kirazının lezzeti dünya tarafından kabul gördü







Açıklamada değerlendirmelerinde yer verilen Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, enstitünün, yıllar boyunca yaklaşık 15 bin ürünü test ettiğini anımsatarak, sertifika almaya hak kazanan ürünlerin, tüm dünya mutfaklarında benzerlerinden kalite ve tercih edilme sebebiyle ayrıştığına vurgu yaptı.



Lezzetiyle tüm dünya tarafından kabul gören Türk kirazının, aldığı bu yeni sertifika ile orta vadede ihracata da katkı yapacağını ifade eden İnce, “Türk kirazı, aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de olduğu, tüm dünyadan yaklaşık 200 kişilik jüri tarafından en lezzeti meyvelerden biri olarak sertifikalandırıldı. Hedefimiz, farklı meyvelerle de benzer başarılara ulaşmak.” ifadesini kullandı.



İnce, Alanar firması ile Türkiye’nin 3 farklı bölgesinde, yaklaşık 100 hektarlık alanda kiraz ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:



“Alanar Meyve, meyve bahçelerinde, farklı bölgelerde, iklim koşullarında, enlemlerde ve rakımlarda modern yöntemlerle kiraz yetiştiriyor. Her 30 metre yükseklik farkı, kirazın vadesinde bir gün gecikme anlamına gelir. Bu sayede kiraz mevsimini 70-80 güne uzatıyoruz.”

