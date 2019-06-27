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Türk karayolu taşımacılarının Macaristan’da önü açılacak

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan’da bulunan Bakan Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:35
Türk karayolu taşımacılarının Macaristan’da önü açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Resmi ziyaret kapsamında Macaristan’da bulunan Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı binasında düzenlenen, “Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı”na katıldı.

Taşımacılık açılım bekliyor

Toplantı sonrası Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Varank, “Karayolu taşımacılık sektörü bizden bir açılım bekliyor. Bu konuyu detaylı olarak muhatabımızla görüştük. İki tarafın da kara taşımacılarını memnun edecek bir çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Muhatabımızın birtakım teklifleri oldu geri döndüğümüzde bunları değerlendireceğiz ve böylece bu konuda bir çözüme varmaya çalışacağız” dedi.

Varank, ‘’Ülkelerimizin ticari ve ekonomik ilişkilerinin güçlenerek sürdürülmesi hususunda oldukça faydalı ve stratejik gördüğümüz KEK mekanizması, inanıyorum ki ilişkilerimize ivme kazandıracaktır” diye konuştu. Bakan Varank ve Szijjarto, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantı Protokolü’nü, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise KOSGEB ve HEPA arasında eylem planı anlaşmasını imzaladı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:35
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Macaristan
  3. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı
  4. Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı
  5. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
  6. Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantı Protokolü
  7. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt
  8. KOSGEB
  9. HEPA

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