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Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:36:37 -
Türk kara sularına geri itilen bottaki 28 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan 28 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik botu, Doğanbey Burnu açıklarında lastik botta sığınmacı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirtilen bottaki 16'sı Afganistan, 4'ü Orta Afrika, 3'ü Suriye, 2'si Filistin, 1'i Irak, 1'i İran ve 1'i de Kamerun uyruklu olmak üzere 28 sığınmacı kurtarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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