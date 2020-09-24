Türk Kalp Vakfından kalp sağlığı için bilimsel 6 tıbbi öneri

İSTANBUL (AA) - Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Serdar Fak, kalp sağlığını korumak için bilimsel olarak kanıtlanmış 6 tıbbi öneriyi, "Hareketli olalım. Kilomuza dikkat edelim. Sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmayalım, bırakalım. Sağlıklı ve dengeli beslenelim. Kan basıncımızı düzenli kontrol edelim, ölçelim. Kan şekerimizi ve kan kolesterol değerlerimizi bilelim." şeklinde sıraladı.

Türk Kalp Vakfı, Dünya Kalp Federasyonu üye kuruluşları tarafından aynı anda kutlanan ve dünyada bir numaralı ölüm nedeni olan kalp damar hastalıklarına karşı farkındalık yaratma etkinliklerinin gerçekleştirildiği 29 Eylül Dünya Kalp Günü ile ilgili mesajlarını, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda halka ulaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ali Serdar Fak pandemi sürecinde kalbin öneminin bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Prof. Dr. Fak, salgının başından bu yana virüs ve hastalıkla ilgili öğrenilenler arttıkça bilgilerin sıkça değiştiğini ancak kalp hastalarında Kovid-19'un daha şiddetli seyrettiğine ve ölüm riskinin daha fazla olduğuna dair bilginin değişmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Farklı ülkelerde şimdiye dek yapılan neredeyse tüm araştırmalar aynı durumu gösteriyor. Kalp ve damar hastalıkları olarak tanımladığımız hipertansiyon, kalp krizi (infarktüs), kalp yetersizliği, felç ile hipertansiyon ve diyabete bağlı böbrek yetmezliği gibi hastalıklar Kovid-19 seyrinde riskli durumlar olarak karşımız çıkıyor. Hipertansiyon ve şeker hastalığı olanlarda Kovid-19 infeksiyonu sırasında şiddetli hastalık ya da yoğun bakım riskinin kalp damar hastalığı olanlarda olmayanlara göre 3 kat, şeker hastalarında ve hipertansiyon hastalarında ise yine olmayanlara göre 2 kat daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Kalbimiz sağlıklı değilse ölüm riskimiz de yine daha fazla. 44 bin 672 hastalık bir araştırma kaydında, Kovid-19 nedeniyle toplam ölüm riski yüzde 2,3 iken, hipertansiyonu olanlarda bu risk yüzde 6, şeker hastalığı olanlarda yüzde 7,3 ve kalp-beyin damar hastalığı olanlarda ise yüzde 10,5 bulunmuş. Bu durum kalp sağlığımızın hayatta kalmamızda ne kadar belirleyici olduğunu açıkça göstermekte."

- Kalp sağlığını korumak için bilimsel öneriler

Kalp damar sağlığını tehdit eden riskleri ortadan kaldırmak ya da bu risklerden uzak durmak gerektiğini belirten Fak, kalp sağlığı için bilimsel olarak kanıtlanmış 6 tıbbi öneriyi şöyle sıraladı:

"- Hareketli olalım. Düzenli hareket etmek sağlık için en temel gereklilik. İş ve özel hayatında daha çok hareket edenlerin daha sağlıklı olduğu ve daha uzun yaşadığı kanıtlandı.

- Kilomuza dikkat edelim, uygun kiloda olmaya çalışalım. Vereceğimiz her 10 kilogram ile kan basıncımızın 10 mmHg aşağı inecektir.

- Sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmayalım, bırakalım.

- Sağlıklı ve dengeli beslenelim. Düzenli olarak sebze ve meyve, lifli besinler tüketelim. Hayvansal yağlar tüketimini azaltalım.

- Kan basıncımızı düzenli kontrol edelim, ölçelim. Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) kalp hastalığının ve felcin en sık sebebidir. Normal kan basıncı her yaş için 120/80 mmHg ve altında olmalıdır. Hipertansiyon tedavisi ile kalp krizi, felç, kalp yetersizliği, böbrek yetmezliği ve tüm bunlara bağlı ölümlerin azaldığı defalarca kanıtlanmıştır. Hipertansiyon tedavimizi aksatmayalım.

- Kan şekerimizi ve kan kolesterol değerlerimizi bilelim. Yüksekse tedavi olalım. Kolesterol yüksekliğinin tedavisiyle kalp krizi, felç, kalp yetersizliği ve tüm bunlara bağlı ölümlerin azaldığı defalarca kanıtlanmıştır."

Prof. Dr. Ali Serdar Fak, Türkiye ve dünyadaki erişkinlerde en çok ölüm sebebinin kalp damar hastalıklarına bağlı olduğunu hatırlatarak, "Bu durum pandemiden önce de böyleydi. Pandemiyle de değişmedi. Bu gerçeğe bardağın dolu tarafından bakarsak, bu ölümlerin birçoğunun önlenebilir ölümler olduğunu görürüz. 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde kendimize ve kalbimize bir şans verelim. Daha hareketli, daha sağlıklı bir yaşama merhaba diyelim." ifadelerini kullandı.

- "Toplum için sevdikleriniz için kendiniz için kalbinize iyi bakın"

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven de diyabet, yüksek tansiyon, obezite ve hava kirliliğinin kardiyovasküler hastalıkların baş nedenlerinden bazıları olduğunu belirtti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların hastanelere ve doktorlara gitmekten kaçındığını ancak kalp rahatsızlıkları gibi önemli sağlık sorunları bulunanların kalbine her zamankinden daha fazla önem vermeleri ve kontrollerini aksatmamaları gerektiğinin altını çizen Güven, "Toplum için sevdikleriniz için kendiniz için kalbinize iyi bakın." mesajını verdi.