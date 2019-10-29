Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü türk kahvesi yapımı

Türk kahvesi Osmanlı'dan beri milletimiz için vazgeçilmez lezzetlerden biri olmuştur. Türk kahvesinin yapımı konusunda bazı kişiler zorluk yaşayabilir. Peki, Türk kahvesi nasıl yapılır? İşte türk kahvesi yapılışının tarifi...

Dünyada Türk adının sık sık geçtiği bir konu da kahvedir. Türk kahvesinin adını ve ününü duymayan azdır. Fakat gerçek tadını bilenlerin sayısının fazla olduğunu söylemek zordur. Kahve alışkanlığını Türklerden alan Avrupa ülkeleri sonradan kendi tarzlarını geliştirmişlerdir. Geleneksel Türk kahvesi hazırlanışı, pişirilmesi, sunulması, araç ve gereçleriyle ayrı bir kültürdür.

Türk kahvesi nasıl yapılır?

Kahvenin mümkün olduğunca taze çekilmiş olması önemlidir, uzun süre beklemiş veya ağzı açık rutubetlenmiş kahveden yapılan Türk kahvesi çok da lezzetli olmaz. Kullanacağınız suyun içme suyu (damacana) olması da önemlidir. Klorlu çeşme suları kahvenizin tadını bozacaktır. Kahveyi ocağa aldıktan sonra kesinlikle karıştırmamalı ve kendi kendine pişmesini beklemelisiniz.

Şeker ekleme yaparken de dikkatli olmak gerekir. Sade kahveye hiç şeker atılmazken, az şekerli kahveye yarım, orta şekerli kahveye 1, şekerli kahveye ise 2 küp şeker atmak yeterli olacaktır. Kahvenin kısık ateşte pişirilmesine de dikkat edilmelidir. Fincanlara kahveyi dökerken de dikkatli olmak gerekiyor. Kahveyi fincanlara yavaş yavaş ve fincanın kenarından dökmeli.

Türk kahvesinin faydaları nelerdir?

AÇLIĞI BASTIRICI ETKİYE SAHİP

Kahve sütle birlikte içildiği zaman, vücuda dengeli protein, karbonhidrat ve yağla birlikte girince kişiyi daha uzun süre tok tutuyor. Ayrıca bu özelliği ile, obeziteye karşı da etkin konumda

DİYABET HASTALARI İÇİN UYGUN

Insülin direncini kırıcı etkisi nedeni ile kişinin tatlı ihtiyacını azaltıyor. Kahvenin yanında getirilen tek lokum geleneğinin de bu durumdan geliştiği düşünülüyor.

KONSANTRASYON ARTTIRICI ETKİYE SAHİP

Beyne giden kan dolaşımını hızlandırması nedeni ile konsantrasyonu ve odaklanmayı arttırıyor.

MİGRENE KARŞI ETKİSİ

Migren atağı rahatsızlığı geçirenlerde beyin damarlarında kasılma yaptığı için migren atağını önleyebiliyor. Ancak çok sık kahve içenlerde kahveyi ani bırakırlarsa migren ataklarının sıklığı artabiliyor.