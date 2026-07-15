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Yol kenarlarında yetişen bitkiyi toplamak için yola çıktı! Bu yol ölümüne sebep oldu!

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Yol kenarlarında yetişen bitkiyi toplamak için yola çıktı! Bu yol ölümüne sebep oldu!

Yol kenarlarında, güneşli yamaçlarda kendiliğinden yetişen sarı kantaronu toplamak için çıktığı yolculuk ölümle sonuçlandı.

#1
Foto - Yol kenarlarında yetişen bitkiyi toplamak için yola çıktı! Bu yol ölümüne sebep oldu!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'sarı kantaron' toplamak için dağlık alana giden 51 yaşındaki sağlık teknisyeni, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

#2
Foto - Yol kenarlarında yetişen bitkiyi toplamak için yola çıktı! Bu yol ölümüne sebep oldu!

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı kırsal Ovacık Mahallesi'ndeki Mor Kayalıklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tıbbi teknisyen olarak görev yapan 51 yaşındaki İsmail Çakır, sarı kantaron toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen Çakır'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

#3
Foto - Yol kenarlarında yetişen bitkiyi toplamak için yola çıktı! Bu yol ölümüne sebep oldu!

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları, engebeli ve sarp arazide gece boyunca aralıksız devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştırılan çalışmalarda ekipler, İsmail Çakır'ı Mor Kayalıklar mevkiindeki kayalıkların alt kısmında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Çakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere görev yaptığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#4
Foto - Yol kenarlarında yetişen bitkiyi toplamak için yola çıktı! Bu yol ölümüne sebep oldu!

Jandarma ekipleri, olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

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