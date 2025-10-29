Türk kadın girişimciler Kosta Rika’da

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da Türkiye rüzgarı esti. Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) heyeti, Türkiye’nin Kosta Rika Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştirdiği resmi ziyarette, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik temaslarda bulundu. Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleşen ziyarette, EGİKAD heyeti ilk olarak Kosta Rika Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Indiana Trejos ile Plaza Tempo'daki yerleşkede bir araya geldi.

Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya'nın da katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki ticaret ve Türk iş insanlarının işbirliği olanakları değerlendirildi.

“Her türlü desteğe hazırız”

Kosta Rika Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Trejos, buradaki konuşmasında EGİKAD heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, taraflar arasında ticaretin ve karşılıklı yatırımın artırılması için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Büyükelçi Kaya ve EGİKAD heyeti daha sonra Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Patricia Rojas Morales ile bir araya geldi.

Toplantı açıklamada bulunan Morales, EGİKAD heyetiyle mükemmel bir toplantı yaptıklarını vurguladı.

İki ülke arasındaki fırsatlara değinen Morales, şunları kaydetti:

"Kadın iş insanları toplantısı, getirecekleri bilgi ve deneyimle Kosta Rika’daki girişimcilere ve mikro işletmelere verdiğimiz desteği zenginleştirmek için önemli bir fırsat sağladı. Toplantı, iki ülke arasında bağlar kurmak, destek ve büyümeyi güçlendirmek ve özellikle kadınlara yönelik KOBİ'lere verdiğimiz rehberliği artırmak açısından büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, bölgenin nasıl organize olduğunu ve kadın liderliğini nasıl teşvik ettiğini gösteren örnekler sunması açısından da değerli bir etkinlik oldu. Bu fırsattan dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz."

Ziyaret kapsamında Kosta Rika Ulusal Meclisi'ni de ziyaret eden Kaya ve EGİKAD heyeti, burada Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Luis Fernando Mendoza tarafından kabul edildi.

Heyete meclis binasını gezdiren ve burayla ilgili kapsamlı bilgi veren Mendoza, Türk heyetine teşekkür ederek Türkiye'yi en kısa zamanda ziyaret etmek istediğini katılımcılara bildirdi.

“Bu ziyaret ticari ilişkileri güçlendiriyor”

Mendoza, Türkiye ile Kosta Rika arasında olağanüstü bir ilişki ve dostluk bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Kosta Rika'daki diplomatik misyonu yıl boyunca çeşitli faaliyetler yürütüyor. Kosta Rikalılar da bu faaliyetlere büyük bir memnuniyetle katılıyor. Bu ziyaretler iki ülke arasında, dostane, diplomatik ve ticari ilişkilere güçlendiriyor. Türk heyetini meclisimizde ağırlamaktan ötürü çok mutluyuz. Kapımız Türkiye'den gelen tüm heyetlere ardına kadar açıktır."

Büyükelçi Kaya da EGİKAD heyetinin ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, toplantılarda Kosta Rika tarafından sağlanan fonlar ve ortaklık olanakları aracılığıyla Türk iş kadınlarının bölgede yatırım yapabilmesi ve ticaret projelerinin geliştirilmesi için ortak konuların ele alındığını söyledi.

"Büyük bir heyecanla karşılandı"

Kaya, "İlgili konularda taraflar arasında verimli bir görüş alışverişi gerçekleştirildi. Heyetimizin, dönüşte ilgi alanlarına göre bir çalışma listesi hazırlayarak bu bilgileri doğrudan​​​​​​​ Kosta Rika Dış Ticaret Bakanına sunması planlandı. Her ne kadar Kosta Rika uzak bir coğrafyada yer alsa da 10 iş kadınımızın ülkeyi ziyaret etmesi karşı tarafta büyük bir heyecan ve takdirle karşılandı." ifadelerini kullandı.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner da Kosta Rika ziyaretinden duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Büyükelçi Kaya'nın desteği ve teşvikiyle Kosta Rika'ya geldiklerini anlatan Aşkıner, "Mayıs ayından bu yana Gökçen Hanım ile program ve delegasyonun hazırlıkları kapsamında haftada 2-3 düzenli görüştük. Kendisi, Kosta Rika'daki temaslarımızın verimli geçmesi için büyük bir çaba göstererek hemen hemen tüm bakanlıklardan bizim adımıza randevular aldı. Parlamento üyelerinin ve bakanların heyetimize gösterdiği yakın ilgi, bize verdikleri değer ve saygıyı görmek beni son derece etkiledi." dedi.

Aşkıner, Kosta Rika'ya yapılan ilk kadın girişimci delegasyonu olduklarına işaret ederek, "Türkiye ve özellikle Ege Bölgesi açısından, tekstil ve konfeksiyon, tarım ve gıda gibi güçlü sektörlerde işbirliği projeleri geliştirilebileceğini ifade ettik. Ayrıca turizm alanındaki tecrübelerimizin de iki ülke arasında projeler ve ortaklıklar için fırsatlar sunabileceğini vurguladık." diye konuştu.​​​