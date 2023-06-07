Türk inşaat sektöründe sıcak gelişme: Zirve yenilendi, inşaat demirine zam! Milyonlarca insan merakla bekliyordu

Zirve yenilendi! İnşaat demirinde şoke eden zamlar açıklandı



Demir

Zirve yenilendi! İnşaat demirinde şoke eden zamlar açıklandı

İnşaat demiri olarak alınıp satılan bar demirler için belirlenen güncel seviyeler yenilendi. Haziran ayının başında aldığı zam ile zirve seviyeye yükselen inşaat demirleri için bir zam daha geldi. İnşaat demirleri için gelen zamlar ile birlik zirve fiyatlar da yeniden güncellenmiş oldu.

İnşaat demiri fiyatlarında meydana gelen Haziran zamları inşaat demiri fiyatlarının zirve noktadan işlem görmesine neden olmuştu. İnşaat demiri fiyatları Haziran ayının içinde bir zam daha aldı ve bu şekilde İnşaat demiri fiyatlar ikinci kez zirve yeniledi.

İNŞAAT DEMİRİNDE İKİNCİ ZAM

Haziran ayının başında aldığı zamlar ile zirve noktayı gören inşaat demirlerine ikinci bir zam daha geldi. Gelen zamlar ile birlikte inşaat demiri fiyatları zirveyi yeniledi. İnşaat demirinde görülen zamlar Haziran ayında ikinci kez yenilemeyle karşımıza çıktı.

İnşaat sektörü ve sıfır konut satışlarında etkili fiyatların yükselmesi Mayıs ayında durgunlaşan taleplerin bir anda yoğunlaşması ve yurt dışı satışlarında etkili dolar yükselişi nedenleri ile gerçekleşti.

GÜNCEL İNŞAAT DEMRİ FİYATLARI

1 ton şeklinde işlem gören inşaat demirleri için belirlenen güncel fiyatlar aldıkları zamlar sonrasında 7 Haziran 2023 itibari ile şu şekilde karşımıza çıktı:

İSTANBUL

8 mm inşaat demiri: 17.300 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 17.200 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.850 Türk Lirası

ANKARA

8 mm inşaat demiri: 17.400 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 17.400 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.900 Türk Lirası

KARABÜK

8 mm inşaat demiri: 17.000 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 17.000 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası

GEBZE

8 mm inşaat demiri: 17.050 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 16.950 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.600 Türk Lirası

İSKENDERUN

8 mm inşaat demiri: 16.850 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 16.700 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası

İZMİR

8 mm inşaat demiri: 16.900 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 16.00 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası

SİVAS

8 mm inşaat demiri: 17.600 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 17.500 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 17.400 Türk Lirası

BİGA

8 mm inşaat demiri: 16.950 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 16.800 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası

SAMSUN

8 mm inşaat demiri: 17.350 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 17.200 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.900 Türk Lirası

KIRIKKALE

8 mm inşaat demiri: 16.700 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 16.600 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası

TEKİRDAĞ

8 mm inşaat demiri: 17.050 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 16.900 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.600 Türk Lirası

BİLECİK

8 mm inşaat demiri: 16.700 Türk Lirası

10 mm inşaat demiri: 16.600 Türk Lirası

12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası