Türk inşaat sektöründe sıcak gelişme: Zirve yenilendi, inşaat demirine zam! Milyonlarca insan merakla bekliyordu
İnşaat devinin merak ettiği sektöründe dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İnşaat demiri olarak alınıp satılan bar demirler için belirlenen güncel seviyeler yenilendi. Haziran ayının başında aldığı zam ile zirve seviyeye yükselen inşaat demirleri için bir zam daha geldi. İnşaat demirleri için gelen zamlar ile birlik zirve fiyatlar da yeniden güncellenmiş oldu.
Zirve yenilendi! İnşaat demirinde şoke eden zamlar açıklandı
Demir
Zirve yenilendi! İnşaat demirinde şoke eden zamlar açıklandı
İnşaat demiri olarak alınıp satılan bar demirler için belirlenen güncel seviyeler yenilendi. Haziran ayının başında aldığı zam ile zirve seviyeye yükselen inşaat demirleri için bir zam daha geldi. İnşaat demirleri için gelen zamlar ile birlik zirve fiyatlar da yeniden güncellenmiş oldu.
İnşaat demiri fiyatlarında meydana gelen Haziran zamları inşaat demiri fiyatlarının zirve noktadan işlem görmesine neden olmuştu. İnşaat demiri fiyatları Haziran ayının içinde bir zam daha aldı ve bu şekilde İnşaat demiri fiyatlar ikinci kez zirve yeniledi.
İNŞAAT DEMİRİNDE İKİNCİ ZAM
Haziran ayının başında aldığı zamlar ile zirve noktayı gören inşaat demirlerine ikinci bir zam daha geldi. Gelen zamlar ile birlikte inşaat demiri fiyatları zirveyi yeniledi. İnşaat demirinde görülen zamlar Haziran ayında ikinci kez yenilemeyle karşımıza çıktı.
İnşaat sektörü ve sıfır konut satışlarında etkili fiyatların yükselmesi Mayıs ayında durgunlaşan taleplerin bir anda yoğunlaşması ve yurt dışı satışlarında etkili dolar yükselişi nedenleri ile gerçekleşti.
GÜNCEL İNŞAAT DEMRİ FİYATLARI
1 ton şeklinde işlem gören inşaat demirleri için belirlenen güncel fiyatlar aldıkları zamlar sonrasında 7 Haziran 2023 itibari ile şu şekilde karşımıza çıktı:
İSTANBUL
8 mm inşaat demiri: 17.300 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 17.200 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.850 Türk Lirası
ANKARA
8 mm inşaat demiri: 17.400 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 17.400 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.900 Türk Lirası
KARABÜK
8 mm inşaat demiri: 17.000 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 17.000 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası
GEBZE
8 mm inşaat demiri: 17.050 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 16.950 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.600 Türk Lirası
İSKENDERUN
8 mm inşaat demiri: 16.850 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 16.700 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası
İZMİR
8 mm inşaat demiri: 16.900 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 16.00 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası
SİVAS
8 mm inşaat demiri: 17.600 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 17.500 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 17.400 Türk Lirası
BİGA
8 mm inşaat demiri: 16.950 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 16.800 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası
SAMSUN
8 mm inşaat demiri: 17.350 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 17.200 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.900 Türk Lirası
KIRIKKALE
8 mm inşaat demiri: 16.700 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 16.600 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası
TEKİRDAĞ
8 mm inşaat demiri: 17.050 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 16.900 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.600 Türk Lirası
BİLECİK
8 mm inşaat demiri: 16.700 Türk Lirası
10 mm inşaat demiri: 16.600 Türk Lirası
12-32 mm inşaat demiri: 16.500 Türk Lirası