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Gündem Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses… Ahbaplar Örgütü soruşturmasında sıcak gelişme
Gündem

Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses… Ahbaplar Örgütü soruşturmasında sıcak gelişme

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Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses… Ahbaplar Örgütü soruşturmasında sıcak gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan’ın da ifadelerine başvuracak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tanınan 6 ismin ifadesine başvuracak. İşte ifadeye çağrılan o isimler: Fatih Altaylı (YouTube Yayıncısı), Şahan Gökbakar (Komedyen), Ruşen Çakır (YouTube Yayıncısı), Hazal Kaya (Oyuncu), Özlem Gürses (YouTube Yayıncısı), Fatih Koparan (Sosyal Medya Fenomeni)

Geçtiğimiz gün de Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı.

AHBAP SORUŞTURMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

 

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 şüpheli daha yakalanmıştı.

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