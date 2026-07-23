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Dünya Rusya, saldırıya geçti! Ölüler var
Dünya

Rusya, saldırıya geçti! Ölüler var

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Rusya, saldırıya geçti! Ölüler var

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rusya'nın Pavlograd'a düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Pavlograd şehrine düzenlediği hava saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrine saldırı düzenlendiğini belirtti.

 

Rus ordusunun şehirdeki bir işletmeye ait alanı güdümlü bombalarla hedef aldığına işaret eden Zelenskiy, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını vurguladı.

Rusya'nın Odessa ve Sumi bölgelerindeki kritik altyapılarla Herson'daki sivil altyapısına da saldırılar düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya, her gün halkımıza terör saldırıları düzenlemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

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