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Dünya Türk İHA'larıyla gövde gösterisi yaptılar
Dünya

Türk İHA'larıyla gövde gösterisi yaptılar

Türkiye’den Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) satın alan Ukrayna Karadeniz üzerinde yaptığı test ile gövde gösterisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 00:32:00 -
Türk İHA'larıyla gövde gösterisi yaptılar

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 tipi insansız hava araçlarını (İHA) Karadeniz üzerinde test ettiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Bayraktar TB2’yi Karadeniz’e kıyısı olan Herson şehri kıyılarında test ettiği belirtilerek, "İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2, Karadeniz’de bulunan Tendrovskaya Kosa adası yakınlarında manevra eğitimi görevlerini gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Azak Denizi'nde güvenliğini artırmayı hedefliyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 14 Aralık 2020'de Ukrayna ordusu için korvet gemileri ve İHA üretimi konusunda Türkiye ile bir anlaşma imzaladığını duyurmuştu. Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeyi amaçlıyor.

Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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