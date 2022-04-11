Türk hekimlerin keşfi migrene umut oldu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay ve Dr. Doğa Vurallı, migrenin önlenmesinde kullanılan ilaçlar ile bazı gıdalardaki maddelerin, vücuttaki sülfotransferaz (SULT) enzimini baskılayarak hastalık ataklarını tetiklediğini keşfederek, migren için yeni tedavilerin umudu olabilecek çalışmaya imza attı.
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay “Ağrı kesiciler SULT enziminin aktivitesini baskılıyor. Bu durumda migren kronikleşiyor. Portakal ve limondaki ‘hesperidin’ de SULT enzimini baskılayarak ağrıyı tetikler hale getiriyor. Hastaların aşırı ilaç kullanımı varsa hemen kesilmeli. Çünkü belirli bir süreden sonra hastalar ilaçların faydasından çok zararını görmeye başlıyor ve migrenin yaşandığı gün sayısı artıyor” bilgisini verdi.