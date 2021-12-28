Türk hekimin geliştirdiği teknik literatüre girdi

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu’nun kalp ileti kusuru ve bayılma şikâyetleri olan özellikle 40 yaş altı genç hastaların tedavisi için kalp pili takılmasına gerek duyulmadan ‘ablasyon yoluyla tedavi seçeneği’ diye tanımladığı ‘Cardioneuroablasyon’ isimli yeni tekniği dünya literatürüne girdi.

Tedavi yöntemini Türkiye’de gebe kişiler dâhil 500 hastada uyguladıklarını söyleyen Prof. Dr. Aksu, yüzde 100’e yakın başarı elde ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Aksu, ekibiyle 7 yıldır üzerinde çalıştıkları yeni tekniğin dünyadaki en prestijli ve etki faktörü yüksek aritmi (kalp ritim bozukluğu) dergisi ‘Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology’de araştırma makalesi olarak yayınlandığını dile getirdi.

Teknik ilk kez 2014 yılında uygulandı

Uzun yıllardır daha az girişimsel olan alternatif bir tedavi yöntemi bulma ihtiyacı olduğunu belirten ardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu, “Tekniği ilk olarak 2014 yılında bir hastada uyguladık. Bizim için önemli olan kalp durmasına bağlı bayılma şikâyeti olan özellikle 40 yaşının altındaki genç hastalarda kalp pilinin takılmasıydı. Kalp pilinin takılması cerrahi bir işlem gerektiriyor. Çünkü vücutta belli bir kesi yapılarak pil jeneratörünün takılması gerekiyordu. Bu jeneratörden kalbin içerisine çeşitli kablolar gönderiyorduk. Sonrasında 3 ay kadar hastaların çok fazla hareket etmemesi gerekiyordu. Genç kadın hastaların görsel olarak da böyle bir kesiğe yönelik kaygıları vardı. Yaptığımız bazı ablasyonlardan sonra kalp hızındaki artışı gördüğümüz için acaba bunu evrensel olarak başka hekimlerin de uygulayabileceği bir teknik haline getirebilir miyiz diye düşünüp çalıştık” dedi.

İlk çalışmalarını 2015 yılında yayınlayan Prof. Dr. Tolga Aksu, “Tekniği uyguladığımız ilk vaka Fransa Nice’deki Avrupa Aritmi Cemiyeti’nin kongresinde ‘en iyi vaka’ olarak seçildi. Yolculuğumuzun başlangıç aşaması o oldu. Ertesi yıl Amerika Kalp Ritim Cemiyeti’nin bir toplantısında o güne kadar yapılan 16 vakanın sonuçlarını sunduk. Oldukça heyecan verici bir geri bildirim aldık. Ardından 2017 yılında ilk defa başka bir ülkede Prag’da canlı bir vaka yaptım. Bu vakaları nasıl tedavi edeceğimizi diğer elektrofizyoloji ve aritmi hekimleriyle paylaştık. Yöntemle ilgili bilgilerimiz arttıkça da dünyanın farklı bölgelerinden hekimlere online ve yüz yüze olarak bu yöntemi anlatma şansımız oldu” diye konuştu.

Circulation: Arrhythmia And Electrophysiology’de yayınlandı

“Kalbin kulakçıklarıyla karıncıkları arasındaki iletimde problem olan hastalarda da ki bu grup hasta grupları içerisinde en zor olanıdır. Bu tekniğin kullanılabileceğine dair bilgileri dünyanın en yüksek etki faktörlü aritmi dergisi olan Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology’de yayınladık’’ diyen Prof. Dr. Tolga Aksu, ‘’Bütün dünyada büyük bir ses getirdi çünkü hastalığa ilişkin bugüne dair vaka sunumları oldu. Ancak ilk defa orijinal araştırma makalesi şeklinde bütün veriler sunuldu. Bu tekniği uyguladığımız hastaları da takip ediyoruz makalede o da yer aldı” ifadelerini kullandı.

Kalp pili takılmadan yeni bir tedavi seçeneği

Bayılan kalbinde durma olan bu yüzden kalp pili takılması gereken hastaların yüzde 20-30 kadarında kalp pili takılmadan ve kalıcı bir iz kalmadan sadece ablasyonla bir tedavi seçeneği olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu, “Ablasyon işlemi ile hastanın kalbini üç boyutlu bir şekilde değerlendirme yapıp, tedavi edebiliyoruz. Aslında kalp hızı düşüklüğüne neden olan sinir sisteminin bozuk çalışan kısımlarını bulmak için bir teknik geliştirdik. Çok fazla yüksek bütçeli ek ekipman ve cihaz gerektirmeden bunu yapabiliyoruz. Tabi deneyimli, bu konuda eğitim almış bir elektrofizyolog, yöntemi dünyanın her yerinde uygulayabilir” dedi.

Kalp pili nedir, ne işe yarar?

Kalp pilleri, gerektiği anlarda kalbin işlevini yerine getirmesini sağlayan ve bunu elektrik uyarısıyla yapan, farklı rahatsızlıklara göre tasarlanmış türleri olan, insan fizyolojisiyle uyumlu cihazlardır. Her kalp pilinin enerji kaynağı içlerinde bulunan jeneratörlerdir.

Kalp pili nasıl takılır?

Batarya (jeneratör) genellikle sol veya sağ üst göğüs bölgesine derinin altında bir cep oluşturularak yerleştirilir. Ancak çoğunlukla göğüs duvarının sol tarafına konur. Hastanın sağ veya sol eli kullanmasına bağlı yer tercihi yapılır. Sağ kolu baskın olarak kullanan hastalarda sol taraf tercih edilir.

Kalp pili SGK karşılıyor mu?

11-Kalp pilleri SUT'un "Tanıya Dayalı İşleme Dahil Olmayan Tıbbi Malzemelere" ilişkin 3.1.4 maddesi kapsamındadır. Dolayısıyla kalp pili bedelleri Kurumca karşılanmaktadır.