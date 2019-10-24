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Türk hazinesine uluslararası ödül

Piyasa değerlendirmeleriyle bilinen GlobalCapital, Hazinenin zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının olduğu dönemde borç yönetimi ödülünü almamız önemli." dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:04
Türk hazinesine uluslararası ödül

Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığının, yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi.

Uluslararası sermaye piyasaları hakkında periyodik olarak piyasa değerlendirmesi, rapor, makale, röportaj gibi şekilde yayınlar hazırlayan ve alanında en itibarlı yayımcı kuruluşlardan GlobalCapital (eski adıyla Euroweek), Hazine ve Maliye Bakanlığının borç yönetimi birimini, "Yılın Kamu Borcu Yönetim Ofisi" seçti.


Ödüle göre, bakanlığın uluslararası tahvil ve eurobond ihraçlarını gerçekleştiren birimi, uluslararası piyasaların büyük belirsizliklerle boğuştuğu, kur ataklarının yaşandığı, diplomatik sorunların etkisinin hissedildiği bir dönemde en doğru araçlarla, en doğru zamanlarda, yatırımcı refleksini en iyi analiz ederek, borçlanma süreçlerini en başarılı yöneten birim olarak değerlendirildi.

"Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk"

Ödüle ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yle ilgili spekülatif atakların ve olumsuz algı çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemde böyle bir ödül alınmasını oldukça önemli gördüğünü aktararak, "Bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken, diğer taraftan en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Borçlanma araçlarımıza, miktarların kat kat üstünde talepler geldi. Her enstrümanı detaylı analiz ettik. Sonuçta en doğru zamanda, en doğru araçları kullandık ve ideal projeksiyonların öngördüğünün altında faizlerle süreçleri tamamladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kamu borçluluk oranlarında dünyada en iyi durumda olan ülkelerden biri olduğunu bildiren Albayrak, "Bu, her anlamda elimizi güçlü tutuyor. Bu gücümüzü koruyarak, kazanımlarımızı muhafaza ederek hedeflerimize ilerleyeceğiz." dedi.

Albayrak, yaşanan olağanüstü oynaklık dönemi boyunca, tüm ekiple yatırımcıların nasıl tepki vereceğini öngörmek için hatasız bir projeksiyon ortaya koyduklarını ve fon sağlamak konusunda en uygun pencerelerden faydalandıklarını dile getirerek, "Bu ödülde emeği olan başta Bakan Yardımcımız Bülent Aksu olmak üzere tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Olumsuzluklara rağmen başarılı borçlanma

GlobalCapital'ın ödül ile ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin, son bir yıldır zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmeye zorlandığına dikkat çekilerek, "Bütün bu zorlukların arasında, borç yönetim ofisi profesyonelliğinden hiç taviz vermedi. 2018 Ağustos ayı Türkiye tarihindeki en keskin ve şiddetli kur saldırılarından birine sahne oldu. Buna rağmen Türkiye ekim ayında piyasalara geri döndü ve 5 yıllık tahvil ile 2 milyar dolar sağladı." ifadeleri kullanıldı. Değerlendirmede, tüm zorlu süreçlere rağmen, büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalara işaret edilerek, yatırımcılara verilen güçlü güvenin sürecin kolaylıkla atlatılmasını sağladığı bildirildi.

Değerlendirmede, Türkiye ile ilgili uluslararası piyasalarda yer alan olumsuz gündemlere, ağustos ayından sonra devam eden zorlu süreçlere rağmen piyasalardan en iyi koşullarda, en iyi enstrümanla 2018'de 7,7 milyar dolar, 2019'da avro, dolar ve sukuk piyasalarından toplam 8,7 milyar dolarlık finansman sağlandığı vurgulanırken, bu sayede Türkiye'nin projeksiyonların altında bir faizle borçlanma başarısı gösterdiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:04
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

YORUM YAZ

  • hay bin gunduzhay bin gunduz18 sa önce
    dalga geçme bizimle yarın nasıl olsa seçim olacak
  • derman05derman0518 sa önce
    Ekim eylülden daha iyi olacak kasımda ekimden...... yani böyle böyle oyalanın siz eyy emekliler,eyt liler
  • GülerGüler20 sa önce
    Güldürmeyin , milletle dalga geçmeyin Her gün zam üstüne zam , yok maliyeye ödül , ancak çomarlar inanır.
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı20 sa önce
    sayın Bakan böyle ödül hikayelerini çok duyduk, çok doyduk bu yüzden gerçeklilikten öte ihtimalleri de sergilemekte. Önemli olan milletimizin hissiyatıdır, söylemlerin tatminleri değil. Yok Türkiye jokey birincisi, yok yılın bürokrat ödülü, yok , yok, yok bunlar kandırmacadır.
  • KıskaçKıskaç21 sa önce
    Ekim ayında dünyanın en çok değer kaybeden para birimi TL oldu. Bu yüzden de ödül mü aldık.
  • el üstünel üstün21 sa önce
    normal gene iyi dayandı dökülenler hariç

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