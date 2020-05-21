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Spor

Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, Özge Nur Yurtdagülen'le sözleşme yeniledi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:41:26 -
Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, Özge Nur Yurtdagülen'le sözleşme yeniledi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncusu Özge Nur Yurtdagülen ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcu ile 2020-2021 sezonu için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Özge Nur Yurtdagülen, kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamasında, "Bir sezon daha Türk Hava Yolları forması giyeceğim için çok mutluyum. Dünyayı saran koronavirüs salgını sebebiyle geçen sezon tamamlayamadığımız hedeflerimizi, bu sene tamamlayacağımıza inanıyorum. Genç ve dinamik kadromuzla güzel işler başaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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