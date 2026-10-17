Türk Hava Yolları ve CFM, 600’den fazla LEAP-1B motoru için Mutabakat Anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları ve CFM International bugün, 23 Eylül’de duyurulan, 100 kesin ve 50 opsiyonlu Boeing 737 MAX uçağına güç vermek üzere, yedek motorlar da dahil 300’den fazla LEAP-1B motorunun satın alımına ilişkin bir Mutabakat Anlaşması (MoU) imzaladı. Uzun vadeli hizmet desteği de içeren bu anlaşma, daha önce sipariş edilen ve teslim edilen motorlar, yedek motorlar, kiralanan uçaklara ilişkin motorlar ve olası opsiyonlar kapsamındaki motorlar dahil olmak üzere havayolunun LEAP-1B motor filosunun tamamını kapsayacak. Söz konusu motorlar toplamda Türk Hava Yolları ve iştiraki AJet tarafından işletilen 600’den fazla LEAP-1B motora karşılık geliyor.

Mutabakat Anlaşması, İstanbul’da düzenlenen törende Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker, THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ile CFM’in iki ana şirketinden biri olan Safran’ın CEO’su Olivier Andriès tarafından imzalandı. Mutabakat anlaşması ayrıca, Türkiye’de bir motor bakım, onarım ve revizyon (MRO) tesisi kurulmasını desteklemeye yönelik bir malzeme hizmetleri anlaşmasını da içeriyor.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, halihazırda CFM56-7B motorlarıyla güçlendirilen 96 Boeing 737 Next Generation uçağından oluşan bir filonun (AJet filosu dahil) yanı sıra LEAP-1B motorlarıyla güçlendirilen 79 Boeing 737 MAX uçağını (AJet filosu dahil) işletiyor.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker: “CFM ile attığımız bu yeni adım, büyüyen filomuzu, uçuş ağımızı ve operasyonel verimliliğimizi destekleyecek. Uzun yıllardır iş birliği yaptığımız CFM ile ortaklığımızı, kapsamlı bir hizmet paketiyle güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği LEAP motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon kabiliyetlerimizi geliştirmemiz için gerekli uzmanlığı, güvenilirliği ve desteği sağlayacaktır,” dedi.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ise anlaşmaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Bu anlaşmayla birlikte LEAP motorlarına yönelik kapsamlı bakım hizmetleri sunarak motor bakım alanındaki yetkinliklerimizi daha da ileri taşıyoruz. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak, stratejimiz doğrultusunda uçak ve komponent bakımındaki güçlü kabiliyetlerimizin yanı sıra motor bakım hizmetlerine yönelik yatırımlarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz.”

Safran CEO’su Olivier Andriès, “Bu Mutabakat Anlaşması, yaklaşık kırk yıldır güvenilir iş ortağımız olan Türk Hava Yolları ile başarıyla sürdürdüğümüz ilişkide yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor. Anlaşma, Türk Hava Yolları’nın büyümesini sürdürmesini ve filosunu genişletmesini desteklemeye yönelik ortak hedefimizi yansıtıyor. Aynı zamanda, havayollarına operasyonel performanslarını artırma ve maliyetlerini etkin şekilde yönetme konusunda esneklik ve rekabetçi hizmet seçenekleri sunan açık bir bakım, onarım ve revizyon (MRO) ekosistemine yönelik kararlılığımızı ortaya koyuyor,” dedi.

Gerçekleşen bu anlaşma sonrası GE Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su H. Lawrence Culp Jr, yaptığı açıklamalarda “Dünyada en fazla ülkeye uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi olma özelliğini sürdüren Türk Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları’nın İstanbul merkezli uçuş ağının genişlemesini ve motor bakım, onarım ve revizyon kabiliyetlerinin gelişimini desteklemek üzere yüksek güvenilirlik ve verimlilik sunan motorlar sağlama konusunda CFM’e duyduğu güveni büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde, başarısını kanıtlamış iş birliğimizi daha da ileriye taşımaktan memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

LEAP motor ailesinin hizmete girmesinden bu yana geçen 10 yılda CFM, toplamda 100 milyonun üzerinde uçuş saatini aşan 10.000’den fazla motor teslim etti. CFM, kanat üzerinde kalma süresini uzatmak amacıyla yüksek basınç türbini (HPT) dayanıklılık kiti ve ters hava alım sistemi (RBS) ile LEAP motor filosunu geliştirmeye devam ediyor. Şirket, üstün MRO performansı ve rekabetçi işletme maliyetiyle motorların yüksek kullanılabilirliğini desteklerken, açık MRO ekosistemi sayesinde satış sonrası hizmetlerde rekabetin avantajlarından yararlanıyor.

Bu stratejik anlaşma, Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları’nın CFM International ile uzun yıllara dayanan ortaklığını bir kez daha ortaya koyarken, yeni sipariş edilen Boeing 737 MAX uçaklarının giderek büyüyen filosuna katılması sürecinde de yeni bir sayfa açıyor. Anlaşma ayrıca, son teknolojiyle donatılmış yeni bir tesisin kurulması yoluyla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin motor bakım kabiliyetlerini güçlendirecek ve şirketin kapsamlı bakım hizmetleri sunmasına imkân tanıyacak.