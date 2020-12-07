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Yaşam Türk Hava Yolları (THY) aralık ayı uçuş tarihleri değişti mi?
Yaşam

Türk Hava Yolları (THY) aralık ayı uçuş tarihleri değişti mi?

Türk Hava Yolları (THY) aralık ayı uçuş planını güncelledi. THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 202 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi. İşte THY Aralık ayı yeni uçuş planı...

Yeniakit Publisher
2020-12-07 21:46:00 -
Türk Hava Yolları (THY) aralık ayı uçuş tarihleri değişti mi?

Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçuş planına göre yolcuların 202 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı ifade edildi. Uçuş takviminin 31 Aralık'a kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe bilgi verileceği aktarıldı.

THY Aralık ayı uçuş planı

Açıklamada, "Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yolcuların, 21 Mart'tan başlayan uygulama ile 31 Mart 2021'e (dahil) kadar biletlemeleri için sınırsız değişiklik yapabileceği kaydedilen açıklamada, bu konuda detayı bilginin esnek seyahat sayfasında bulunduğu hatırlatıldı. Uçuş takviminin 31 Aralık'a kadar uygulanacak uçuşları gösterdiği aktarılan açıklamada, yeni seyahatler için uçuş planı güncellendikçe bilgi verileceği aktarıldı.

Açıklamada, yolcuların, THY'nin yeni uçuş planına "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabildiği kaydedildi.

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