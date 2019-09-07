Türk Hava Yolları alımları 2019 THY iş ilanları ve THY alım şartları

Dünyanın en büyük hava yolu şirketleri arasında yerini alan Türk Hava Yolları (THY) personel alımları merak ediliyor. 2019’un ilk üç ayında 16,75 milyon yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, Ramazan Bayramı'nda 14 bin 399 uçuşla ve 2 milyon 31 bin yolcu taşıdı. THY, Kurban Bayramı'nda ise yolcu sayısını 350 bin artışla 2 milyon 380 bine çıkardı. Peki Bünyesinde çalışmak bir ayrıcalık olan Türk Hava Yolları alımları ne zaman? THY hostes alımları ne zaman? THY teorik bilgi öğretmen alımı ne zaman, başvuru şartları neler? THY kaptan alımları, THY kaptan alım başvuru şartları neler? Türk Hava Yolları simülatör uçuş öğretmeni iş ilanları alım başvuru şartlarına ilişkin detaylar…

THY teorik bilgi öğretmeni başvuru şartları

Genel Özellikler

T.C. vatandaşı olmak,

İlan tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak,

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı bulunmamak,

En az Ön Lisans eğitimini tamamlamış olmak. Üniversitelerin Havacılık ile ilgili fakültelerinden (mühendislik ve diğer) lisans seviyesinde eğitim almış olmaları tercih sebebidir. Bunun haricindeki Lisans programlarından mezun adaylar ise vermeyi planladığı derse yönelik alanda en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir.

Yurtdışında lisans eğitimini tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur.

Askerlik hizmetini (Bedelli askerlik hariç) tamamlamış olmak veya askerlikten muaf olmak,

Daha önce THY A.O. veya diğer iştirak şirketlerinden fesih yoluyla veya disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.

Teknik nitelikler

TAFA’nın ihtiyaç duyduğu derslerden en az 3 yıllık bir deneyime ve eğitim seviyesine sahip olmak.

SHT-TBÖ’de belirtilen şartlara haiz olmak.

Kişilik özellikleri ve yetkinlikler

Etkili iletişim becerisine sahip olmak,

Analitik düşünme becerisine sahip olmak,

Değişime, gelişime ve öğrenmeye açık olmak,

Hedeflenen sonuçlar doğrultusunda yaratıcı çözümler ve yaklaşımlar keşfetmek,

Kurumun uzun vadeli hedefleri doğrultusunda aksiyon almak,

Ekip çalışması ve işbirliğine yatkın olmak,

Ekibinin uzun vadeli gelişimini desteklemek ve cesaretlendirmek,

İş bağlamı içerisinde faydalı olacağını düşündüğü kişilerle gerekli ilişkileri ve bağlantıları kurmak,

Prezantabl olmak,

Etkili sunum yapabilmek.

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış sınavlardan en az 70 puan aldığını gösteren bir belgeye sahip olmak.

İngilizce dil yeterliliğine ilişkin resmi belge sunamayan adaylar THY AO İngilizce dil yeterlilik sınavına tabi tutulur. Bu sınavda en az 6 üzerinden 4.5 puan alınması gereklidir.

Sağlık ŞartıTam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış sağlık kurul raporuna sahip olmak. (çalışmasına engel olmadığı ibaresi yer almalıdır)

THY iş başvuru nasıl yapılır?

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların başvuru için [email protected] adresine özgeçmişlerini ve başvuru taleplerini e-mail yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Bunun dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. (Kurum hakkında bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz www.turkishairlinesflightacademy.com)

Yukarıdaki şartları sağlayan adaylar THY Uçuş Akademisi İnsan Kaynakları Birimi tarafından bilgilendirilir ve ön evrak kontrolü için Akademiye davet edilecektir.

Tüm süreç (Evrak Kontrolü, Sunum Sınavı ve Kurul Mülakatı) sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

İlan 30.09.2019 tarihi saat 15.00’a kadar yayında kalacaktır.

THY kaptan pilot (geniş gövde) alım başvuru şartları

THY A.O. filosunda yer alan A350 uçak tipinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel nitelikler

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

Teknik Nitelikler

TPL(A)sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

Başvurduğu uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

Simülator saati hariç;

En az 7000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak

27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak

Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak

Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat kaptan pilot statüsünde uçmuş olmak

Sağlık şartları

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

HY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi) herhangi bir hastalık tanısı, özgeçmişte ameliyat, ilaç kullanımı vb. bir durumu tespit ettiklerindeaşağıda yer alan durumları ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gerekliliklerini dikkate alarak değerlendirme yapacaktır.

Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek, performansında azalmaya yol açabilecek fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalık tanısıkonulması durumları,

Geçmişte geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme ihtimali ile tekrarladığı/ ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve uluslararası mevzuat gereği sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri riski olması. THY A.O. işyeri hekimleri iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayeneyaptırılmasını isteyebilir.

THY A.O., belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğunadair rapor olsa dahi) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

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