Türk hava sahasından transit üst geçişler, koronavirüs nedeniyle yüzde 35,6 azaldı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Dünyada havacılık sektörünü durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye hava sahasından ocak-nisan aylarında yapılan transit üst geçişler, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 35,6 azaldı.

"Hava aracının ülke hava sahasını, herhangi bir yere inmeksizin katetmesi" anlamına gelen transit üst geçiş (overflight) uçuşları ile havalimanlarından icra edilen iç ve dış hat seferleri, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilendi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, salgın nedeniyle bazı tahliye seferleri dışında tarifeli uçuşları duran Türkiye'de, overflight ve tüm havalimanları merkezli seferler açısından son 6 yılın en düşük ocak-nisan dönemi yaşandı.

Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahası, ocak, şubat, mart ve nisanı kapsayan dönemlerdeki hava trafiği göz önüne alındığında 2015'te 108 bin 329 üst geçişe ev sahipliği yaptı, 2016'da ise 107 bin 858 olarak kaydedildi.

2017'nin ilk dört ayında 119 bin 438, 2018'in aynı döneminde ise 137 bin 679 uçak Türkiye semalarından geçti.

Geçen yıl ocak-nisan aylarında Türkiye semalarında 148 bin 647 transit üst geçiş (overflight) uçuşu icra edildi. Bu yılın aynı döneminde üst geçiş trafiği 95 bin 648 olarak hesaplandı.

Bu yılın ocak-nisanda icra edilen üst geçişlerin, geçen senenin aynı dönemine göre 52 bin 999 azaldığı belirlendi. Böylece geçen senenin ocak-nisan aylarına oranla üst geçişlerin yüzde 35,6 azaldığı hesaplandı.

Son 6 yılın ocak-nisan aylarında Türk hava sahasını üst geçiş için kullanan uçakların sayısı ise toplam 717 bin 599 oldu.

- Seferlerde geçen yıla göre düşüş yaşandı

Türkiye'de bulunan havalimanları merkezli hava trafiği göz önüne alındığında, 2015'in ocak-nisan aylarında 391 bin 984, 2016'da 430 bin 268, 2017'de ise 417 bin 352 sefer yapıldığı belirlendi.

Ülkedeki tüm havalimanlarından 2018'in ocak-nisan aylarında 451 bin 382 sefer icra edilirken geçen yılın aynı dönemindeki uçuşlar 432 bin 81 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan ayında Türkiye'deki havalimanlarından toplam 294 bin 250 sefer icra edildiği, geçen senenin aynı dönemine göre uçuşlarda 137 bin 831 uçuşluk azalma yaşandığı belirlendi. Böylece, seferlerin geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31,8 azaldığı hesaplandı.

2015 ile 2020'nin ocak, şubat, mart ve nisan dönemlerinde Türkiye'deki havalimanlarından toplam 2 milyon 417 bin 317 seferin icra edildiği belirlendi.

Bir ülke hava sahasını kullanan her uçak, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından belirlenen geçilen ülkenin yetkili otoritesine ücret ödüyor. Ödenecek ücret, uçağın ağırlığı ve hava sahasında kalınan süreye göre değişiyor.

























