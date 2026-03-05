Neymar’a Brezilya milli takımı yolu yeniden açılıyor
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'de sakatlanan Rodrygo'nun boşluğunu Santos forması giyen tecrübeli yıldız Neymar ile dolduracağı belirtiliyor.
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'de sakatlanan Rodrygo'nun boşluğunu Santos forması giyen tecrübeli yıldız Neymar ile dolduracağı belirtiliyor.
Brezilya Milli Takımı eski yıldızına kavuşuyor. TRT Spor’un haberine göre, teknik direktör Carlo Ancelotti, kadro planlamasında radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
Real Madrid forması giyen genç yetenek Rodrygo'nun yaşadığı ağır sakatlık, Sambacılar'da efsane bir ismin geri dönüş kapısını araladı. Santos'ta kariyerine devam eden Neymar, uzun süreli hasretin ardından yeniden milli formayı giymeye çok yakın.
Real Madrid forması giyen genç yetenek Rodrygo'nun yaşadığı ağır sakatlık, Sambacılar'da efsane bir ismin geri dönüş kapısını araladı. Santos'ta kariyerine devam eden Neymar, uzun süreli hasretin ardından yeniden milli formayı giymeye çok yakın.
Brezilya, hazırlık maçları kapsamında mart ayı sonunda Fransa ve nisan başında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Neymar'ın bu iki önemli randevuda aday kadroda yer alması bekleniyor.
Yıldız futbolcu, Brezilya Milli Takımı aday kadrosunda son olarak Ekim 2023 tarihinde yer almıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23