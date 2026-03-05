Nahçıvan için kırmızı hat! Hakan Fidan’dan Azerbaycan’a tam destek telefonu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen alçak İHA saldırısının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Kaynakları: Bakan Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede,Nahçıvan’a yapılan saldırı ele alındı.