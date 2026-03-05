Bakan Şimşek’ten Türkiye'yi sevindiren açıklama: Akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'ini devlet karşılayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada ile Türkiye’yi sevindirdi. Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık."

"Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."