Özgür Özel'den Akla Ziyan İddialar: Milli Savunmayı Hedef Aldı! Bunları inkar etti

"Hava Savunma Sistemimiz Yok" İddiası Şaşkınlığa neden oldu

Özgür Özel, kürsüden yaptığı konuşmada, "Son 14 yıldır bir tek savaş uçağı Hava Kuvvetlerine kazandırılamamıştır. Hava savunma sistemimiz yoktur," diyerek akıllara durgunluk veren bir iddiada bulundu. Oysa Türkiye, hem yerli projeleriyle hem de dünyada ses getiren S-400 alımıyla hava savunma şemsiyesini güçlendirmek için en somut adımları atan ülkelerin başında geliyor.

S-400 Alınırken "Kime Karşı Kullanacağız?" Demişlerdi

AK PARTİ hükümetinin S-400 hava savunma sistemlerini alma girişimi sırasında "Bize kim saldıracak, neden alıyoruz?" diyerek karşı çıkan zihniyet, bugün ise "Hava savunma sistemimiz yok" diyerek kendi içindeki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Kendi yaptıkları itirazları unutan CHP liderinin, savunma sanayindeki Milli başarılara gözlerini kapatması kamuoyunda "milli güvenlikten bihaber" şeklinde yorumlandı.

Sinopta yapılan füze testleri için "Balıklar rahatsız oluyor" diyen bir kişinin bu ifadeleri kullanması şaşkınlığa neden oldu.

NATO’ya Sığındı, Milli Gücü Hafife Aldı

Özel, konuşmasının devamında Hatay’a yönelen bir füze örneğini vererek, "NATO tarafından düşürülmese büyük bir facia ortaya çıkacaktır" diyerek Türkiye’nin savunmasını dış güçlere endeksli göstermeye çalıştı. NATO müttefikliği bir gerçek olsa da, Türkiye’nin son yıllarda geliştirdiği Hisar ve Siper gibi yerli hava savunma sistemlerini yok sayması, Türkiye'nin savunma bağımsızlığına olan inancının zayıflığını gösteriyor.

Trump ve F-35 Çıkmazı

F-35 ve F-16 modernizasyonu konusunda da AK PARTİ hükümetini eleştiren Özel, ABD’nin haksız ambargolarını hükümetin bir başarısızlığı gibi sunmaya çalıştı.

Ancak bu süreçte Türkiye'nin kendi savaş uçağı olan KAAN'ı gökyüzüyle buluşturması ve İHA/SİHA teknolojisinde dünya liderliğine oynaması, Özel’in iddialarını havada bıraktı.