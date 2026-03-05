  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Trump ile İran arasında... Özgür Özel'den Akla Ziyan İddialar: Milli Savunmayı Hedef Aldı! Bunları inkar etti AP milletvekili Boylan’dan sert mesaj: AB omurgalı davranmalı Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu Bakan Şimşek’ten Türkiye'yi sevindiren açıklama: Akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'ini devlet karşılayacak Üsküdar’da maaşını alamayan işçiler greve gitti Katar basını açıkladı! Doha'da patlama sesleri
Yerel Defineciler kaya mezarı talan etti
Yerel

Defineciler kaya mezarı talan etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Defineciler kaya mezarı talan etti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ovaya hakim sarp bir yamaçta bulunan kaya mezarın defineciler tarafından tahrip edildiği belirlendi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü Kızılüzüm mevkiinde bulunan kaya mezarın defineciler tarafından tahrip edildiği ortaya çıktı.

 

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören Köyü Kızılüzüm Mevkiinde sarp bir yamaçta ovayı gören bir kaya mezar tespit edildi. Mezarın daha önceden defineciler tarafından zarar verildiğini gören köylüler şaşırdı.

 

Kayanın oyularak mezar haline getirdiği alanda köylüler arkeolojik bir çalışma yapılmasını isterken, araştırmalara göre mezarın soylu bir aile mensubuna ait olduğu düşünülüyor.

2 yıllık define macerası demir parmaklıklarla son buldu
2 yıllık define macerası demir parmaklıklarla son buldu

Yerel

2 yıllık define macerası demir parmaklıklarla son buldu

Uçurumda cesedi bulunmuştu: Define dinamitiyle ölmüş
Uçurumda cesedi bulunmuştu: Define dinamitiyle ölmüş

Gündem

Uçurumda cesedi bulunmuştu: Define dinamitiyle ölmüş

Define Kazısı Ölümle Bitti! Cesedi Uçurumdan Atmışlar
Define Kazısı Ölümle Bitti! Cesedi Uçurumdan Atmışlar

Aktüel

Define Kazısı Ölümle Bitti! Cesedi Uçurumdan Atmışlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23