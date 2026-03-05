ABD-İsrail saldırıları devam ediyor! 100 bin kişi Tahran’dan kaçtı

İran, İsrail ve bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırıları başlattı. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün hedef alındı. İran ayrıca küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticari için kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nı kapattı. Bu da petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışı beraberinde getirdi.