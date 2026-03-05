ABD-İsrail saldırıları devam ediyor! 100 bin kişi Tahran’dan kaçtı
ABD-İsrail’in ortak saldırılarının ardından savaşın ilk iki gününde 100 bin kişi İran’ın başkenti Tahran’dan kaçtı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) savaşın ilk iki gününde 100 bin kişinin Tahran’ı terk ettiğini, günde yaklaşık 1000 ila 2 bin aracın çoğunlukla Tahran’dan ülkenin kuzeyine doğru yola çıktığını açıkladı. BMMYK’nın hazırladığı raporda İsrail’in hava ve kara saldırılarını artırdığı Lübnan’daysa ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 58 bine ulaştı.
Rapor ayrıca savaşların devam ettiği Ortadoğu genelinde 2,4 milyon insanın yerinde edildiğini, son dönemdeki çatışmalar nedeniyle de Afganistan, İran, Lübnan ve Pakistan’da 275 bin 400 kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.
İsrail, 28 Şubat’ta İran’a ‘önleyici saldırı’ diye nitelediği ve ‘Aslan Kükremesi’ adını verdiği bir harekat başlattı. ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ABD’nin de katıldığını açıkladı.
ABD harekatının adı ‘Epik Öfke’. ABD başkanı, “Hedefimiz İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırıp Amerikan halkını korumak” dedi.
İran, İsrail ve bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırıları başlattı. Bu kapsamda Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün hedef alındı. İran ayrıca küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticari için kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nı kapattı. Bu da petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışı beraberinde getirdi.
Saldırılarda İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey İranlı yönetici öldürüldü.
