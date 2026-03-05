Reytingler yine tavan yapacak! Müthiş bir bölümle geliyor yine Gönül Dağı!

TVR Havacılık, önemli bir seminere davet edilir. Taner, Selma’nın hamileliğinden dolayı gelmek istemeyeceğini düşünür. Taylan’la birlikte seminere giderler. Taner gittikten sonra Selma, rahatsız edici bir koku duymaya başlar. Bütün kasabalı Selma için seferber olur. Selma’nın duyduğu koku ortadan kalkacak mıdır? Esra, düğün masraflarını karşılayabilmek için çok çalışmaya başlar. Kredi kartı borçlarını babası ve nişanlısından gizler. Çetin, bu durumu fark ettiğinde nasıl bir tepki verecektir?