Reytingler yine tavan yapacak! Müthiş bir bölümle geliyor yine Gönül Dağı!
TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağında bu hafta büyük bir sürpriz daha yaşanacak.
TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağında bu hafta büyük bir sürpriz daha yaşanacak.
Ekrana geldiği ilk günden bu yana her hafta izlenme rekorları kıran TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın iki yüz sekizinci bölümü, 7 Mart 2026 Cumartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.
Yaptıkları icatlarla kasaba halkının ilgi odağı olan Taner ve Veysel ile Gedelli’nin yeni eğlenceli siması teyze oğlu Kadir’in, Süleyman’ın oğulları Taylan ve Çetin’le girdikleri çatışmalar ve Anadolu bozkırında yaşanan sımsıcak aile hikayeleri TRT 1 ekranlarında beğeniyle izleniyor.
TVR Havacılık, önemli bir seminere davet edilir. Taner, Selma’nın hamileliğinden dolayı gelmek istemeyeceğini düşünür. Taylan’la birlikte seminere giderler. Taner gittikten sonra Selma, rahatsız edici bir koku duymaya başlar. Bütün kasabalı Selma için seferber olur. Selma’nın duyduğu koku ortadan kalkacak mıdır? Esra, düğün masraflarını karşılayabilmek için çok çalışmaya başlar. Kredi kartı borçlarını babası ve nişanlısından gizler. Çetin, bu durumu fark ettiğinde nasıl bir tepki verecektir?
Döndü, oğullarının başına gelen olaylardan dolayı kendini suçlar. Muammer’in yerine getirmediği bir adağı olduğunu öğrenir. Veysel ve Döndü, bu adağı gerçekleştirmek için bir yola çıkarlar. Yolculuk sırasında neler yaşayacaklardır? Hüseyin, hastalığından dolayı oruç tutamayacağı gerçeğiyle yüzleşir. Hüseyin ne yapacaktır? Gönül Dağı, 208. Bölümüyle 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de TRT1’de…
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23