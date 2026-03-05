  • İSTANBUL
İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı

İsrail basını yaşananları paylaştı! ABD savaş uçağı yere çakıldı

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları devam ederken yeni gelişmelerde yaşanıyor. İsrail basını, İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

ABD, Orta Doğu’da sıkıntı yaşamaya devam ediyor. İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının İran’ın batısında düştüğünü bildirdi.

Kanalın haberine göre, uçak yere çarpmadan önce mürettebat paraşütle atladı. Mürettebatın İran topraklarında kaldığı ifade edildi.

Haberde, daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla mürettebatın kurtarıldığı öne sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Mart'a yaptığı açıklamada, ABD-İsrail’in saldırılarının başlamasından beri 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca 3 ABD savaş uçağının Kuveyt’te "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü belirtilmişti.

