İşte ütü derdini bitiren yöntem! Bu tekniklerle altüst olacak herşey artık!

Çamaşır yıkadıktan sonra ütü yapmak istemeyenler için iyi bir haberimiz var. Uzmanlara göre bazı küçük alışkanlıklar, çamaşırların kırışık çıkmasına neden olabiliyor. Ancak çamaşır rutininizde yapacağınız birkaç basit değişiklik sayesinde kıyafetlerin daha az kırışmasını sağlayabilirsiniz. İşte çamaşırların kırışmasına neden olan yaygın hatalar ve çözüm önerileri...