İşte ütü derdini bitiren yöntem! Bu tekniklerle altüst olacak herşey artık!

Her ev hanımının derdi olan ütü için bu yöntem çok ama çok fayda sağlayacak gibi artık...
Çamaşır yıkadıktan sonra ütü yapmak istemeyenler için iyi bir haberimiz var. Uzmanlara göre bazı küçük alışkanlıklar, çamaşırların kırışık çıkmasına neden olabiliyor. Ancak çamaşır rutininizde yapacağınız birkaç basit değişiklik sayesinde kıyafetlerin daha az kırışmasını sağlayabilirsiniz. İşte çamaşırların kırışmasına neden olan yaygın hatalar ve çözüm önerileri...
1. ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ FAZLA DOLDURMAK Makineyi kapasitesinden fazla doldurmak, çamaşırların tambur içinde rahat hareket etmesini engeller. Bu durum kıyafetlerin birbirine dolanmasına ve kırışmasına neden olabilir. Ayrıca makinenin parçalarına zarar verebilir ve çamaşırların yeterince temizlenmemesine yol açabilir. Bu nedenle makineyi aşırı doldurmaktan kaçınmak gerekir.
2. ÇAMAŞIRLARI DOĞRU ŞEKİLDE AYIRMAMAK Çamaşırları yalnızca renklere göre ayırmak yeterli değildir. Havlu ve kot gibi ağır kumaşlar ile hassas kumaşları birlikte yıkamak kırışıklıklara neden olabilir. Bu yüzden havlu, çarşaf ve hassas kıyafetleri ayrı ayrı yıkamak daha iyi sonuç verir.
3. ÇAMAŞIRLARI MAKİNEDE UZUN SÜRE BEKLETMEK Yıkanan çamaşırları makinede uzun süre bekletmek kırışıklıkların yerleşmesine neden olur. Aynı durum kurutma makinesi için de geçerlidir.
4. YANLIŞ YIKAMA PROGRAMINI SEÇMEK Pamuk, keten, ipek ve saten gibi doğal kumaşlar daha kolay kırışır. Bu tür kumaşlar için düşük hareketli ve daha yavaş sıkma yapan "hassas" gibi programları tercih etmek kırışıklıkları azaltabilir.
5. ÇAMAŞIRLARI FAZLA KURUTMAK Kurutma makinesinde uzun süre kalan kıyafetlerde kırışıklık oluşabilir. Bazı giysileri tamamen kurutmadan çıkarmak ve hafif nemliyken askıya asarak kurutmak daha iyi sonuç verebilir.
KIRIŞIKLIĞI AZALTMAK İÇİN EK İPUÇLARI
Kurutma topları kullanın: Kurutma topları çamaşırların ayrılmasına ve hava akışının artmasına yardımcı olur.
Kurutma kağıdı kullanın: Statik elektriği azaltarak kumaşların daha yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar.
Daha düşük sıcaklık tercih edin: Çok sıcak su ve yüksek ısı kırışıklıkların sabitlenmesine neden olabilir. Çamaşırları silkerek yerleştirin: Kurutucuya koyarken veya askıya asarken kıyafetleri hafifçe silkelemek kırışıklıkları azaltabilir.
Uzmanlara göre çamaşır yıkama alışkanlıklarında yapılacak küçük değişiklikler, ütü ihtiyacını önemli ölçüde azaltabilir.
