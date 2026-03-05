Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu
Orta Doğu’yu kana bulayan şer ittifakının hamisi ABD, Basra Körfezi’nde ağır bir darbe aldı; Devrim Muhafızları’nın hedef aldığı tanker alev alev yanarken, "Büyük Şeytan"ın bölgedeki varlıklarına yönelik operasyonun boyutu genişliyor. İran, topraklarına göz diken küresel haydutlara karşı intikam ateşini Basra Körfezi’ne taşıdı. Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, körfezin kuzey hattında seyreden bir ABD tankeri, gerçekleştirilen nokta operasyonla vuruldu.
