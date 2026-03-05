  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’a suikast iddiası! Sanık: Emir İran’dan geldi Türkiye’yi saran Sabatayist işbirlikçi tehlikesi! İran’dan Türkiye’ye İstihbarat dersleri Havada provokasyon kokusu var Ankara'da refüjde asılı kalan belediye otobüsü trafiği aksattı Mansur’dan “Askıda otobüs” hizmeti Tüm-Din-Gör-Der Genel Başkanı Metin Kaçar: Fitre ve zekâtla gönüllere vaktinde dokunun Rus fikir adamı: 'İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde...' Savaşın ekonomik faturası ağır olacak Pozitif sinyaller geldi! Küresel piyasalar toparlanıyor mu? Türkiye üzerinden kahpe provokasyon! Nato’nun 5. Madde tuzağı: PKK’ya silah verenler Türkiye sevdalısı mı oldu? Nato’nun kirli oyunu deşifre oldu: Ne kadar alçaksınız!
Dünya Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu
Dünya

Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Basra’da intikam ateşi! İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD tankerini vurduk, alevlere teslim oldu

ABD ve şer ortağı terör devleti İsrail’in hain saldırıların bedelini ödetmeye yeminli İran'dan Basra'da dev hamle! Küresel zorba ABD’nin çelik kalesi körfezin karanlık sularında alevlere teslim oldu. İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi’nde bir ABD tankerini vurduğunu açıkladı. İşte o sıcak operasyonun detayları

Orta Doğu’yu kana bulayan şer ittifakının hamisi ABD, Basra Körfezi’nde ağır bir darbe aldı; Devrim Muhafızları’nın hedef aldığı tanker alev alev yanarken, "Büyük Şeytan"ın bölgedeki varlıklarına yönelik operasyonun boyutu genişliyor. İran, topraklarına göz diken küresel haydutlara karşı intikam ateşini Basra Körfezi’ne taşıdı. Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, körfezin kuzey hattında seyreden bir ABD tankeri, gerçekleştirilen nokta operasyonla vuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin kuzeyinde ABD tankerine saldırı gerçekleştirildiğini, tankerin alev aldığını duyurdu.

İran, ülkesine yönelik saldırılar nedeniyle Orta Doğu'daki ABD varlıklarını hedef almaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Basra Körfezi'nde bir ABD tankerinin vurulduğu ifade edildi. Körfezin kuzeyinde bulunan tankerin alev aldığı aktarıldı.

Küresel haydut savaş tamtamları çalıyor: ABD Senatosu'ndan işgale yeşil ışık!
Küresel haydut savaş tamtamları çalıyor: ABD Senatosu'ndan işgale yeşil ışık!

Gündem

Küresel haydut savaş tamtamları çalıyor: ABD Senatosu'ndan işgale yeşil ışık!

ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları dünyayı yaktı: Petrol fiyatları şahlanışa geçti!
ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları dünyayı yaktı: Petrol fiyatları şahlanışa geçti!

Ekonomi

ABD ve Siyonist İsraillin bölgeyi kan gölüne çeviren saldırıları dünyayı yaktı: Petrol fiyatları şahlanışa geçti!

İspanya'dan sonra o Avrupa ülkesi de, ABD ve İsrail'e rest çekti!
İspanya'dan sonra o Avrupa ülkesi de, ABD ve İsrail'e rest çekti!

Dünya

İspanya'dan sonra o Avrupa ülkesi de, ABD ve İsrail'e rest çekti!

Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu
Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu

Gündem

Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu

ABD’de kilise skandalı: Yüzlerce çocuk istismarın kurbanı
ABD’de kilise skandalı: Yüzlerce çocuk istismarın kurbanı

Dünya

ABD’de kilise skandalı: Yüzlerce çocuk istismarın kurbanı

Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda
Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda

Gündem

Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23