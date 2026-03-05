  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem E. Albay Hacımustafaoğulları’ndan füze uyarısı! “Füzenin hedefi Türkiye değil, oyuna gelmeyelim”
Gündem

E. Albay Hacımustafaoğulları’ndan füze uyarısı! “Füzenin hedefi Türkiye değil, oyuna gelmeyelim”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
E. Albay Hacımustafaoğulları’ndan füze uyarısı! "Füzenin hedefi Türkiye değil, oyuna gelmeyelim"

Güvenlik Uzmanı E. Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, NATO tarafından Türkiye’ye gelirken imha edildiği söylenen füzeyi “Emperyalistlerin oyunu” diye niteledi.

Füze olayını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Hacımustafaoğulları, “İran'dan atılıp Türk Hava sahasını ihlali ettiği/edeceği iddia edilen ve Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO unsurları tarafından düşürülen füzenin hedefi Türkiye değildir. Büyük ihtimalle Irak-Suriye hava sahasını kat ederek belki de Türk Hava sahasına yakın bir rotayı izleyerek, Güney Kıbrıs’taki İngiliz üsleri veya o bölgelerdeki düşman üs ve unsurlarını hedef alan bir füzedir. Yüksek irtifada imha edilen füze şarapnellerinin savrulmayla sınıra yakın (İskenderun/Dörtyol) düşmesi muhtemeldir. Türkiye'yi tehdit eden bir füzeyi, TSK'nin bizzat tespit edip imha edecek gücü ve imkânı mevcuttur” şeklinde konuştu.

“OYUNA GELMEYELİM”

Hacımustafaoğulları, “Olayı, emperyal güçlerin; Türkiye'yi, NATO kartını kullanarak savaşa yakınlaştırmak, İran'a karşı halkta düşmanca hisler uyandırmak için fırsat olarak kullandıkları ihtimali gözden kaçırılmamalıdır. Oyuna gelmeyelim” uyarısında bulundu.

