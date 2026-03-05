E. Albay Hacımustafaoğulları’ndan füze uyarısı! “Füzenin hedefi Türkiye değil, oyuna gelmeyelim”

Füze olayını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Hacımustafaoğulları, “İran'dan atılıp Türk Hava sahasını ihlali ettiği/edeceği iddia edilen ve Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO unsurları tarafından düşürülen füzenin hedefi Türkiye değildir. Büyük ihtimalle Irak-Suriye hava sahasını kat ederek belki de Türk Hava sahasına yakın bir rotayı izleyerek, Güney Kıbrıs’taki İngiliz üsleri veya o bölgelerdeki düşman üs ve unsurlarını hedef alan bir füzedir. Yüksek irtifada imha edilen füze şarapnellerinin savrulmayla sınıra yakın (İskenderun/Dörtyol) düşmesi muhtemeldir. Türkiye'yi tehdit eden bir füzeyi, TSK'nin bizzat tespit edip imha edecek gücü ve imkânı mevcuttur” şeklinde konuştu.

“OYUNA GELMEYELİM”

Hacımustafaoğulları, “Olayı, emperyal güçlerin; Türkiye'yi, NATO kartını kullanarak savaşa yakınlaştırmak, İran'a karşı halkta düşmanca hisler uyandırmak için fırsat olarak kullandıkları ihtimali gözden kaçırılmamalıdır. Oyuna gelmeyelim” uyarısında bulundu.