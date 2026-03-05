  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Üsküdar’da maaşını alamayan işçiler greve gitti
Gündem

Üsküdar’da maaşını alamayan işçiler greve gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Üsküdar’da maaşını alamayan işçiler greve gitti

Millete hizmet etmesi gereken CHP’li belediyelerde hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor.

HABER MERKEZİ

Mübarek Ramazan ayında düzenlediği “twerk dansı” ve “Noel Çarşısı” rezaletiyle hafızalara kazınan Sinem Dedetaş sorumluluğundaki Üsküdar Belediyesi’nde para suyunu çekti. Geçtiğimiz günlerde belediye Meclis’inden borçlanma yetkisi alan Twerk’çü Sinem’in belediyesinde şimdi personel, alacakları için grev etti. Göreve geldiği günden bu yana somut hiçbir icraatı olmamasına rağmen belediye kasası sıfırlanan Üsküdar Belediyesi’nde işçiler ocak ayı tediyelerinin yatmaması sebebiyle meydanlara indi. Öte yandan CHP’li belediye yönetiminin tediyeleri yatırılmış gibi gösterdiği fakat işçilerin hesabına yatırılmadığı öğrenildi. Somut hiçbir hizmet olmadığı halde kasanın sıfırlanması, CHP’li Üsküdar Belediyesindeki iş bilmezliği gözler önüne serdi.

1
Yorumlar

Ccv

Ramazan günü fuhuş festivali filan yaparsan işçi maaşını ödeyemezsin.

kılıç

suç bu kadında değil , ona oy verip belediye başkanı yapanlarda .
