Üsküdar’da maaşını alamayan işçiler greve gitti

Mübarek Ramazan ayında düzenlediği “twerk dansı” ve “Noel Çarşısı” rezaletiyle hafızalara kazınan Sinem Dedetaş sorumluluğundaki Üsküdar Belediyesi’nde para suyunu çekti. Geçtiğimiz günlerde belediye Meclis’inden borçlanma yetkisi alan Twerk’çü Sinem’in belediyesinde şimdi personel, alacakları için grev etti. Göreve geldiği günden bu yana somut hiçbir icraatı olmamasına rağmen belediye kasası sıfırlanan Üsküdar Belediyesi’nde işçiler ocak ayı tediyelerinin yatmaması sebebiyle meydanlara indi. Öte yandan CHP’li belediye yönetiminin tediyeleri yatırılmış gibi gösterdiği fakat işçilerin hesabına yatırılmadığı öğrenildi. Somut hiçbir hizmet olmadığı halde kasanın sıfırlanması, CHP’li Üsküdar Belediyesindeki iş bilmezliği gözler önüne serdi.