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Aktüel Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı
Aktüel

Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:14:58 -
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Almanya Geilenkirchen'den havalanan ve Güvence Tedbirleri kapsamında görev icra eden NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, NATO'nun talebi üzerine Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmali yapıldığı anlara dair video da yer aldı.

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