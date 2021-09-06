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Gündem Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'dan flaş karar! Mahkemeye başvurdu
Gündem

Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'dan flaş karar! Mahkemeye başvurdu

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı kayyumluk görevinden alınması için Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:10:00 -
Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'dan flaş karar! Mahkemeye başvurdu

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Dilekçede 16 Ekim 2019 tarihinde Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte THK Kayyumu olarak atandığını hatırlatan Aşçı, son dönemde meydana gelen orman yangınlarında THK'nın ve kendisinin linç kampanyasına maruz kaldığını söyledi.

THK Kayyumluk görevindeyken yaptığı çalışmaları dilekçede aktarırken, "etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildiririm" dedi.

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