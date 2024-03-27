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Spor Türk halkıyla dalga mı geçiyon hocam sen! Hemen bunu yapmalısın! Sorumlusu benim demekle olmuyor ki...
Spor

Türk halkıyla dalga mı geçiyon hocam sen! Hemen bunu yapmalısın! Sorumlusu benim demekle olmuyor ki...

Yeniakit Publisher
2024-03-27 01:19:00 - 2024-03-27 01:28:36
Türk halkıyla dalga mı geçiyon hocam sen! Hemen bunu yapmalısın! Sorumlusu benim demekle olmuyor ki...

A Milli Futbol Takımı'mız ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Rakibine 6 - 1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte gerçek detaylar...

A Milli Futbol Takımı'mız ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Rakibine 6 - 1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'mız ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine 5-1 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Vincenzo Montella, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"ÜLKEMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz. Ama bu tarz maçlarda, tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretini ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım yoksa çok basit olur.

"DAKİKALAR GEÇTİKÇE MOTİVASYONUMUZ BOZULDU"

"İlk yarıda takım fena oynamadı. Duruşumuz iyiydi, keyif verdi ilk yarıda gösterdiğimiz futbol. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Tempo da yükseldikçe, bazı futbolcularımız da çok oynamadıkları için bize bu şekilde dönüşü oldu. Bu tarz mağlubiyetler de genç milli takımı geliştirir. Bunları da yaşayıp birlikte gelişmemiz gerekiyor.

"SORUMLU VARSA O DA BENİM"

Burada sorumlu varsa o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok. Baktığınızda, çok fazla motivasyonum yüksek. Eminim çok daha yüksek performans göstereceğimiz şampiyona olacak. Bu 2 maçta da geri bildirim aldık."

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