Türk halkının ABD'ye nefreti artıyor! Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara, 'ABD'nin ülkemize yaptırımlarına karşı yaptırım uygulamalı mıyız?' sorusunu yönelti. Brunson krizinden sonra S-400 tartışmalarında da bizi yaptırımla tehdit eden ABD'ye tepki gösteren vatandaşlar, "Türkiye güçlü bir ülke. Boyun eğmemeliyiz." mesajını verdi.

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr S-400 tartışmalarında Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit eden ABD'ye karşı vatandaşın tepkisi artarak devam ediyor. İlk S-400'lerin Türkiye'ye tesliminden sonra ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord tarafından bir açıklama yapılmış ve F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının askıya alındığı duyurulmuştu. Fatih Erbakan'dan TBMM'ye kritik çağrı: İncirlik Üssü hemen kapatılmalı Akit Soruyor ekibi bugün vatandaşlara, 'ABD'nin ülkemize yaptırımlarına karşı yaptırım uygulamalı mıyız?' sorusunu yöneltti. Vatandaşların hemen hepsi Amerika Birleşik Devletleri'ne olan tepkisini ifade ederken, "Türkiye güçlü bir ülke. Boyun eğmemeliyiz." mesajını verdi.

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