Türk halkı ve Trabzon halkı çok sıcakkanlı çıktı diyen Batista Mendy, Türklere hayran kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Batista Mendy, Trabzon'da kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

"Burada kendimi çok iyi hissediyorum"

Foot Mercato'ya konuşan Fransız yıldız, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Türk halkı ve Trabzon halkı çok sıcakkanlı" dedi.

"Pozisyonuma göre yeterince agresif değildim"

Açıklamalarına devam eden Mendy, "Teknik olarak rahat bir oyuncu olduğum için her zaman eleştirildim ancak pozisyonuma göre yeterince agresif değildim.

Çok daha fazla kişilik ve karakterle oynamam, daha fazla ikili mücadele kazanmamı, daha fazla top kazanmamı ve daha da konsantre olmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

"Alışkanlıklarımı büyük ölçüde değiştirdim"

Çalışma alışkınlıklarını büyük ölçüde değiştirdiğini söyleyen Mendy, "Çalışma alışkanlıklarımı büyük ölçüde değiştirdim. Angers dönemimden beri kişisel bir fiziksel antrenörüm var. Performansımı incelemek için maç videolarımı bana gönderen bir video analistim var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Tesisler gerçekten modern"

Kulüp her anlamda donanımlı. Bazı şeyleri gerçekleştirmek için her türlü imkanımız var. Tesisler gerçekten modern. Hem de Fransa'nın en iyilerini kıskanmamıza gerek kalmayacak kadar iyi" şeklinde konuştu.