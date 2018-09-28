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Türk hackerlardan provokatör Can Dündar'a darbe!

Türk hacker grubu Aslan Nefer Tim, 'Almanların kucağındaki' Can Dündar'ın hain fikirlerini yaymak için kullandığı Almanya merkezli haber sitesini erişime kapattı.

28 Eylül 2018 Cuma 18:26
Türk hackerlardan provokatör Can Dündar'a darbe!

 yeniakit.com.tr  özel 

MİT tırları operasyonunda Türkiye devletinin sırlarını ifşa ederek büyük bir ihanete girişen "Can'cık" lakaplı Can Dündar yeni bir provokasyonlarına devam ederken Türk hackerlar da boş durmadı.

Can Dündar'ın kara propaganda sitesi kapatıldı

Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Can Dündar'ın kara propaganda haber sitesi Özgürüz isimli siteyi erişime kapattı. Türk hackerlar, 3 saattir kapalı olan operasyonel site Özgürüz'de canlı yayın yapmaya hazırlanan Can Dündar'a fırsat vermedi. 

Sitelerinden canlı yayın yapacaklardı

Aslan Neferler Tim, provokasyon yapmak isteyen Can Dündar'a fırsat vermeyerek yayını engelledi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 18:26
  1. Aslan Nefer Tim
  2. Can Dündar
  3. Özgürüz

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