Türk hackerlardan provokatör Can Dündar'a darbe!

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MİT tırları operasyonunda Türkiye devletinin sırlarını ifşa ederek büyük bir ihanete girişen "Can'cık" lakaplı Can Dündar yeni bir provokasyonlarına devam ederken Türk hackerlar da boş durmadı.

Can Dündar'ın kara propaganda sitesi kapatıldı

Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Can Dündar'ın kara propaganda haber sitesi Özgürüz isimli siteyi erişime kapattı. Türk hackerlar, 3 saattir kapalı olan operasyonel site Özgürüz'de canlı yayın yapmaya hazırlanan Can Dündar'a fırsat vermedi.

Sitelerinden canlı yayın yapacaklardı

Aslan Neferler Tim, provokasyon yapmak isteyen Can Dündar'a fırsat vermeyerek yayını engelledi.