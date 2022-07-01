  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Türk hacı adayları 2 yıl sonra kutsal topraklarda! Mekke’de son 3 yılın en kalabalık Cuması kılındı
İSLAM

Türk hacı adayları 2 yıl sonra kutsal topraklarda! Mekke’de son 3 yılın en kalabalık Cuması kılındı

Pandemi nedeniyle Türk hacı adayları 2 yıl aradan sonra kutsal topraklara ayak basarken, Mekke'de son 3 yılın en kalabalık Cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 16:46:00 - 2022-07-01 17:02:24

Hacı adaylarının hac ibadeti için bulunduğu Mekke’de son 3 yılın en kalabalık Cuma namazı kılındı.

Mekke 3 yıl aradan sonra en kalabalık Cuma namazlarından birine ev sahipliği yaptı. Yüz binlerce hacı adayı Cuma namazı için Kabe-i Muazzama’ya koştu. Cuma namazı öncesi metaf alanını tamamen boşaltan görevliler zemin temizliği yaptı. Makamı İbrahim’in de muhafazasını özel olarak parlattı.

Son 3 yılın en kabalık Cuma namazı

Son 3 yılın en kalabalık Cuma namazının kılındığını ifade eden hacı adayları, ilk defa geldiklerini dile getirerek, mutlu olduklarını ve bu duygunun kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirdiler. Dışarıda namaz kıldıklarını kaydeden hacı adayları, “Dışarıda ayaklarımız yanıyor. 60 derece sıcaklık var. Ayaklarımız yandı seccadenin üzerinde” ifadelerini kullandı.

Hacı adayları cennet taşına yüz sürememenin burukluğunu yaşıyor!
Hacı adayları cennet taşına yüz sürememenin burukluğunu yaşıyor!

İSLAM

Hacı adayları cennet taşına yüz sürememenin burukluğunu yaşıyor!

Mahşeri bir kalabalık olduğunu aktaran hacı adayları, “Hava daha sıcak olsa yaşayamayacağız. En güzel duyguları hissettik” açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23