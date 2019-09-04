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Türk güreşinin acı kaybı

- 85 yaşında hayatını kaybeden eski milli güreşçi Tevfik Kış, kariyerine olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları sığdırdı- Kış, 1960 Roma Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi oldu

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:39
Türk güreşinin acı kaybı


ANKARA (AA) - Hayatını kaybeden eski milli güreşçi Tevfik Kış, kariyerinde başta olimpiyat şampiyonluğu olmak üzere önemli başarılara imza attı.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Pelitcik köyünde 1934 yılında dünyaya gelen Kış, 1956'da güreşe başladı.

Tevfik Kış, kariyerinin en önemli başarısını 1960 Roma Olimpiyatları'nda elde etti. Grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden Kış, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Eski milli güreşçi, 1962 yılında ABD'nin Toledo kentinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyanın sahibi oldu.

1963 yılında bu kez Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan Kış, 1966'da Almanya'nın Essen kentinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Kariyerinde Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da bulunan Tevfik Kış, aktif güreş hayatını 1968 yılında noktaladı. Kış, daha sonra milli takımda antrenörlük, Türkiye Güreş Federasyonunda da yöneticilik yaptı.

Türk Güreş Vakfının kurucu üyeliğini ve yöneticiliğini de yapan Kış, evli ve iki çocuk babasıydı.

85 yaşında vefat eden Tevfik Kış, yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:39
  1. Güreş
  2. Tevfik Kış
  3. Vefat

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